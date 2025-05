Mecze Igi Świątek to za mało? Oto filmy i seriale dla miłośników tenisa

fot. materiały prasowe

Polska tenisistka zagra dzisiaj w Paryżu w drugiej rundzie Wielkiego Szlema. Iga Świątek będzie rywalizować z utalentowaną Emmą Raducanu z Wielkiej Brytanii. Przeciwniczka potrafiła już napsuć krwi naszej reprezentantce we wcześniejszych spotkaniach, więc trudno przewidzieć, jak tym razem potoczy się mecz i jak długo potrwa. Na pewno nie zabraknie w nim emocji i świetnych wymian.

Jednak jeśli po meczu wciąż będziecie głodni tenisowych wrażeń to możecie obejrzeć zaproponowane przez Nas produkcje. W poniższej galerii wymieniamy najciekawsze filmy, seriale, dokumenty, a nawet anime, które warto sprawdzić. Większość to miłosne historie, ale są też dramaty oraz komedie. Na uwagę zasługuje sześciokrotnie nominowanym do Oscara film King Richard: Zwycięska rodzina, za który statuetkę dostał Will Smith. Znajdzie się nawet przezabawny mockument, w którym wystąpili Andy Samberg oraz Kit Harington. Przy tytułach podajemy również rok premiery oraz średnią ocenę widzów w serwisie IMDb.

Najlepsze produkcje związane z tenisem

King Richard: Zwycięska rodzina (2021) - 7,5 King Richard to film oparty na życiu Richarda Williamsa, ojca legendarnych tenisistek Venus i Sereny Williams. Odegrał on kluczową rolę w wychowaniu dwóch najbardziej niezwykle utalentowanych sportsmenek wszechczasów, które na zawsze zmieniły oblicze tenisa ziemnego. Zobacz więcej

Kiedy gra Iga Świątek na Roland Garros?

W 2. rundzie Roland Garros Iga Świątek zmierzy się z Emmą Raducanu. Zagra na korcie Philippe'a Chatrier, jako trzeci mecz w kolejności. Według szacunków może wyjść na kort już około godziny 15. Wszystko będzie zależeć od długości trwania wcześniejszych pojedynków (J. Paolini z A. Tomljanovic oraz F. Marozsana z C. Alcarazem).