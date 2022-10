Black Adam - nowe informacje o Supermanie. Dwayne Johnson to sugeruje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Henry Cavill powraca jako Superman. Według nowych doniesień zobaczymy go w scenie po napisach filmu Black Adam. W opisie czytamy, że rozpocznie się ona od Amandy Waller (Viola Davis), która mówi Black Adamowi, aby nie opuszczał Khandaq. To będzie teraz jego więzienie. On odpowiada: "Albo co? Nie ma siły na tej planecie, która mogłaby mnie powstrzymać". Ona mówi mu, że wówczas wezwie kogoś, kto nie jest z tej planety, aby się z nim policzył. W następnej scenie widzimy jak z dymu wyłania się postać w pelerynie, a w tle gra temat muzyczny Supermana autorstwa Johna Williamsa. To Człowiek ze stali! Podlatuje on do Black Adama i mówi: "minęło trochę czasu od momentu, gdy ktoś sprawił, że świat stał się tak nerwowy". I dodaje, że muszą porozmawiać. Jest to więc zapowiedź kolejnej historii.

Dwayne Johnson potwierdza?

W wywiadzie udzielonym Jake'owi Hamiltonowi Dwayne Johnson odnosi się do potężnej postaci, która od dłuższego czasu była na uboczu. Biorąc pod uwagę reakcję dziennikarza oraz tajemniczy uśmiech aktora, zakłada się, że odnosi się to do Supermana.

Według wcześniejszych plotek to sam Dwayne Johnson zadbał o to, aby włodarze Warner Bros. Discovery spełnili jego żądanie i sprowadzili Cavilla z powrotem. Jego słowa o tym, że słucha fanów nie są więc pustym sloganem.

Black Adam - 21 października przekonamy się, czy to się potwierdzi.