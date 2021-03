Ginny i Gregoria: Taylor Swift jest wściekła. Zarzuca twórcom seksizm

fot. screen z YT z kanału Taylor Swift

Ginny & Georgia to komediowy serial Netflixa, który od niedawna możemy oglądać na platformie streamingowej. Twórcy serialu podpali jednak Taylor Swift, której nie przypadła do gustu nawiązująca do niej wypowiedź jednej z bohaterek. Żart, który padł w popularnej produkcji, piosenkarka nazwała seksistowskim.

Ginny & Georgia opowiada o matce i córce, którym wreszcie udało się ustatkować w Nowej Anglii. To właśnie z dialogu pomiędzy tymi bohaterkami pochodzi rzeczony żart. Nastoletniej Ginny (Antonia Gentry) nie podoba się fakt, iż jej mama Georgia (Brianne Howey) wciąż wiąże się z nowymi partnerami. W jednej ze scen nastolatka zwraca się do mamy słowami: Zmieniasz facetów szybciej niż Taylor Swift.

Fani piosenkarki szybko potępili tę kwestię w mediach społecznościowych, a do żartu postanowiła odnieść się sama Taylor Swift, nazywając go głęboko seksistowskim:

Taylor Swift: Miss Americana Hej Ginny & Georgia, dzwonił rok 2010 i chce swój głęboko seksistowski żart z powrotem. Co wy na to, żebyśmy przestali degradować ciężko pracujące kobiety, przez nazywanie tych końskich odchodów jako coś zabawnego? Netflixie, potakie coś ci już nie przystoi.

https://twitter.com/taylorswift13/status/1366401657685245955

Przypomnijmy, że Taylor Swift: Miss Americana to szczery, skupiający się na piosenkarce dokument, w którym artystka opowiadała o swoich doświadczeniach jako kobiety w przemyśle muzycznym i show biznesie.