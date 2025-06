Dlaczego LuthorCorp, a nie LexCorp? James Gunn inspirował się ikonicznym serialem o herosie

fot. Prime Video // The CW

Niektórzy fani komiksów o Supermanie byli zdziwieni, gdy w nowym filmie Jamesa Gunna okazało się, że firma Lexa Luthora nie miała nazwy LexCorp, lecz LuthorCorp. To drobna zmiana, ale reżyser postanowił się z niej wytłumaczyć, przy okazji nawiązując do jednego z najpopularniejszych seriali komiksowych XXI wieku, który także opowiadał o losach Clarka Kenta.

James Gunn w rozmowie z ComicBook.com przyznał, że do tej zmiany zainspirował go serial Tajemnice Smallville, w którym firma Lexa miała identyczną nazwę.

Zapożyczyłem wiele rzeczy z komiksów, seriali i filmów. Jestem fanem [Tajemnic] Smallville. To tam było LuthorCorp. [...] Poza tym większość ludzi nie nazywa swoich firm po własnym imieniu, więc to było dla mnie bardziej wiarygodne. To też zostawia furtkę dla ewentualnego pojawienia się jego ojca albo matki.

W komiksach ojciec Lexa Luthora był często pokazywany jako powód, przez który Lex stał się złoczyńcą. Ich relacja jest daleka od ideału. Lionel Luthor to człowiek toksyczny, manipulujący swoim synem i kontrolujący, a także ostro krytykujący jego poczynania. Obaj często się ścierają i kłócą.

