Czy nowy Superman uratowałby ojca z Człowieka ze stali? Mistrzostwo dyplomatycznej odpowiedzi

Nowy Superman Jamesa Gunna zapowiada inne, pełne nadziei podejście do postaci, która w wersji Zacka Snydera różniła się od tego, co przedstawiały komiksy. Było to tematem wielu dyskusji i kontrowersji, szczególnie w pobliżu premiery Człowieka ze stali z Henrym Cavillem w roli głównej. Jednym z tematów, o którym najczęściej dyskutowano, była kwestia śmierci Jonathana Kenta, którego Clark nie uratował przed tornadem, bo nie chciał ujawnić swojej tożsamości przed resztą świata. David Corenswet, obecny Superman, otrzymał pytanie, czy jego wersja uratowałaby tę postać. Jak na nie odpowiedział?

Odpowiedź Davida Corensweta była niezwykle dyplomatyczna i wymijająca. Trudno go za to winić zważywszy na napięte dyskusje fanowskie w sieci. Zwolennicy Zacka Snydera od lat krytykują poczynania kolejnych twórców adaptacji komiksów DC, żądając przywrócenia Snydera na stanowisko kierownika tego uniwersum. Z podobną krytyką spotkał się nowy Superman, który ich zdaniem jest zbyt przejaskrawiony, dziecinny i humorystyczny.

David Corenswet odpowiedział:

Nie wiem, naprawdę nie wiem. Chciałbym myśleć, że... Wyobrażam sobie moją postać z Twisters, która zostaje porzucona na boku drogi, cała zabłocona, a wtedy Superman do niego przylatuje i mówi: "Hej, kolego. Musisz być odrobinę milszy."

