James Michael Tyler nie żyje. Odszedł Gunther z serialu Przyjaciele

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, James Michael Tyler zmarł w swoim domu w Los Angeles po walce z rakiem prostaty. Zdiagnozowano mu chorobę w 2018 roku, a w czerwcu 2021 roku publicznie ogłosił, że ma przerzuty doprowadzające do paraliżu dolnej części ciała. Wówczas dawał do zrozumienia, że w końcu choroba go pokona.

James Michael Tyler nie był aktorem z wykształcenia, bo na uniwersytecie Clemson studiował geologię. Na studiach jednak zainteresował się aktorstwem i pracował w grupie teatralnej. W Hollywood pod koniec lat 80. zaczynał jako asystent producenta i montażysty.

Jego życiową rolę jest Gunther z serialu Przyjaciele. Był on pracownikiem kawiarenki Central Perk i skrycie kochał się w Rachel. Wystąpił on w ponad 50 odcinkach sitcomu, a przez lata fani nazywali go siódmym członkiem grupy przyjaciół.

- James był szczerze miłym i uroczym człowiekiem. Kiedy zaczynał jako statysta w Przyjaciołach, jego unikalny charakter przykuł naszą uwagę i wiedzieliśmy, że musimy stworzyć dla niego postać. Sprawił, że Gunther był kimś, z kim można się utożsamić. Składamy kondolencje jego żonie Jennifer Carno - napisali w oświadczeniu Martha Kauffman i David Crane, współtwórcy Przyjaciół.

Poza Przyjaciółmi nie miał dużych i znaczących ról w karierze.