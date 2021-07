Przyjaciele - współtwórczyni serialu komentuje brak różnorodności rasowej w głównej obsadzie

fot. materiały prasowe

Przyjaciele są jednym z bardziej popularnych sitcomów w historii telewizji i uwielbiani są do dziś przez wielu widzów na całym świecie. Jest to jednak w wielu kwestiach produkt swoich czasów, który zadebiutował w 1994 roku i po latach za wiele rzeczy serial krytykowany był przez wrażliwsze na pewne kwestie społeczeństwo, w szczególności przez młodszych odbiorców.

Znowu jednak powrócił temat braku różnorodności w głównej obsadzie. Przy okazji emisji specjalnego odcinka w programie CNN poświęconego sitcomom, na pierwszy plan wysunęła się właśnie kwestia braku przedstawicieli innych ras w głównej obsadzie. Marta Kauffman, współtwórczyni i producentka wykonawcza Przyjaciół, również zabrała głos w programie emitowanym przez NBC.

To był do pewnego stopnia wytwór swojego czasu i mojej własnej ignorancji. Były seriale dla czarnych i seriale dla białych. Nie było wielu produkcji z osobami różnych ras. Żałuję, że nie wiedziałam wtedy tego, co wiem dzisiaj, podjęłabym zupełnie inne decyzje. Zawsze wspierałam osoby różnych ras w naszej firmie, ale nie zrobiłam wystarczająco dużo. Teraz myślę tylko o tym, co mogę zrobić, jak mogę postąpić inaczej. Jak mogę poprowadzić mój serial w nowy sposób? To jest coś, co chciałabym wiedzieć, odkąd zaczęłam pracować jako showrunnerka, aż do zeszłego roku włącznie.

Serial zadebiutował w 1994 i emitowany był do 2004 roku. Wśród głównych postaci jest szóstka tytułowych przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku.

fot. NBC