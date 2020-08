Koronawirus - kino ryzykiem dla zdrowia? Amerykańscy wirusologowie zabierają głos

fot. Pixabaw.com

Już 20 sierpnia w Stanach Zjednoczonych kina otwiera sieć AMC Theatres, a kolejne sieci otworzą bramy do końca miesiąca. Oczywiście nie jest to ogólnokrajowa decyzja, gdyż przeprowadzają otwarcia w miejscach, w których jest to bezpieczniejsze. W miastach, w których sytuacja z koronawirusem nadal jest groźna, kina pozostają zamknięte.

Portal AV Club zdecydował się wypytać amerykańskich epidemiologów o to, czy pójście do kina w dobie pandemii koronawirusa jest bezpieczne. Wszyscy zgodnie odradzają kino i twierdzą, że jest to duże ryzyko.

Dr. Anne W. Rimoin, profesor epidemiologi z Los Angeles twierdzi, że nie ma żadnego scenariusza, w którym pójście do kina mogłoby być bezpieczne. Za przykład podaje jedno rozwiązanie: wynajęcie kina dla prywatnego seansu, ale naturalnie zdecydowana większość osób nie ma na to finansów. Jej zdaniem ogólnie rzecz biorąc nie ma na świecie żadnego scenariusza, w którym można zmniejszyć ryzyko zakażenia do zero procent. Natomiast kwestia kina jej zdaniem ma związek ze wszystkimi czynnikami, przed którymi wszyscy są ostrzegani od początku pandemii koronawirusa.

- Zalecamy ludziom, aby nie wchodzili w interakcje z innymi poza bliską rodziną i współmieszkańcami domów - chyba że jest to absolutnie konieczne. Aby ograniczali zbiorowiska do nie więcej niż 10 osób i aby unikali zamkniętych przestrzeni. Zdecydowanie ludzie nie powinni być w pomieszczeniach zamkniętych, w których muszą zdjąć maseczkę, nawet by zjeść. Kina łączą wszystkie te problemy - mówi Rimoin.

Wtóruje jej epidemiolog dr Abdul El-Sayed:

- Jestem wielkim fanem filmów. Uwielbiam to. To świetny sposób na spędzenie czasu i ucieczkę od świata - zwłaszcza w obecnym okresie tego potrzebujemy. Jednak wyprawa do kina w zamkniętej przestrzeni? To ostatnia rzecz, jaką obecnie bym zrobił.

Dr Rimoin dodaje, że reżimy sanitarne kin nie mają szans zadziałać. Za przykład podaje kwestię noszenia maseczek podczas seansów. Jest przekonana, że ludzie je będą zdejmować i jeśli będą sprzedawać przekąski, to będą je jeść.

- Jest to podobna sytuacja jak jedzenie w restauracji w zamkniętej przestrzeni - nawet gorzej, bo praktycznie jesteś w zamkniętym pudełku. Nie ma okien, ani wentylacji - tłumaczy.

Zaleca myślenie o dystansie społecznym, jak możemy go stosować, z kim powinniśmy bezpieczne przebywać i jak długo. Zdaniem lekarki jedynie kina samochodowe (a także plenerowe) są bezpieczne w swojej innowacyjności w tym okresie czasu. Z tego też powodu w wielu miejscach świata powstaje ich coraz więcej.