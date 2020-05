Legion samobójców - reżyser filmu potwierdza fanowską teorię na temat Jokera

Legion samobójców to widowisko z 2016 roku opowiadające o tytułowej drużynie antagonistów z uniwersum DC. W produkcji pojawiła się postać Jokera, która jednak nie spotkała się z przychylnością widzów. Złoczyńca w filmie miał na swoim ciele wiele tatuaży, a jednym z najbardziej widocznych był napis Damaged (Uszkodzony) na czole. Według jednej z fanowskich teorii, która pojawiła się w sieci tatuaż to odpowiedź na wydarzenie, w którym Batman zniszczył uśmiech Jokera w odpowiedzi na zamordowanie przez niego Robina. Miało to na celu zantagonizowanie i zdenerwowanie Mrocznego Rycerza. Reżyser produkcji, David Ayer potwierdził tę teorię w jednym ze swoich wpisów na Twitterze.

Dla przypomnienia w filmie tytułowa drużyna, w której skład wchodzą między innymi Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang i Killer Croc została powołana przez Amandę Waller i wysłana na misję, której celem jest pokonanie tajemniczego, magicznego bytu jakim jest wiedźma Enchantress, która opanowała ciało doktor June Moone. W obsadzie znaleźli się między innymi Margot Robbie, Viola Davis, Will Smith, Jared Leto oraz Joel Kinnaman.