Który aktor od Batmana pachnie najlepiej? Robert Pattinson wskazuje zwycięzcę

Warner Bros.

Nadal w pełni nie wiadomo, co dalej stanie się z Batmanem Roberta Pattinsona. Od jakiegoś czasu krążą plotki o jego potencjalnym dołączeniu do DCU, choć nie zostało to w żaden sposób potwierdzone. Do rozpoczęcia zdjęć zostało jeszcze sporo czasu, a aktor wcielający się w Bruce'a Wayne'a został nową twarzą perfum. Zadano mu nietypowe pytanie - który aktor wcześniej wcielający się w Mrocznego Rycerza pachnie najlepiej?

Który aktor od Batmana pachnie najlepiej?

W rozmowie z Esquire Robert Pattinson został zapytany o to, czy kojarzy niektóre z postaci ze swojej aktorskiej przeszłości z konkretnymi zapachami. Odpowiedział:

Zdecydowanie zapach maski Batmana. To w końcu skóra. To też kombinacja emocji - jesteś zamknięty w skórzanej masce i ciągle czujesz niepokój. A skóra jest porowata, więc przybiera to emocjonalny zapach. Kiedy zgłosiłem się na casting do Batmana, musiałem założyć wszystkie te różne maski należące wcześniej do aktorów, którzy poprzednio wcielili się w Batmana. Nawet te sprzed dwudziestu lat nadal nosiły na sobie zapach konkretnego aktora. To było dziwne. Myślę, że Clooney pachniał najlepiej.

Batman 2 dostanie nowe intro?

Batman 2 - nowe informacje

Aktora zapytano również o postępy prac nad Batmanem 2. Chociaż nie zdradził nic konkretnego, to mógł rzucić fanom pewną wskazówkę.

Nic jeszcze nie widziałem, więc nie mam pojęcia. Ale może trochę więcej [iris]?

Ostatnie słowo można interpretować dwojako bez kontekstu. Aktorowi mogło chodzić zarówno o tęczówkę oka, jak i kwiat. Co Wy myślicie, że to sugeruje?

