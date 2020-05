Nowi mutanci - zdjęcia z komiksowego filmu. Oto przerażający złoczyńcy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Informację o złoczyńcy są SPOILEROWE. Według informacji magazynu, który dostał je w wywiadach, złoczyńcami są postacie zwane Smiley Men. Gdy Illyana Rasputin (Anya Taylor-Joy) i Danielle Moonstar (Blu Hunt) natrafiają na istotę zwaną Demon Bear (również widzimy go na zdjęciach), moce Danielle sprawiają, że wezwany zostaje Smiley Men. To on będzie ścigać dzieciaki w zakładzie, w którym rozgrywa się fabuła filmu.

Nowi mutanci - Smiley Men

Przypomnijmy, że oryginalnie film Nowi mutanci miał trafić na ekrany w 2018 roku. Został jednak opóźniany z uwagi na fakt, że osoby decyzyjne w 20th Century Fox chciał dużych zmian. Potem studio zostało kupione przez Disneya i oryginalna wersja miała trafić na ekrany w kwietniu 2020 roku. Została ona jednak ponownie opóźniona, tym razem przez pandemię koronawirusa. Nowa data premiery nie została ustalona.