MCU ma urodziny. Ranking filmów Marvela

Marvel Entertainment od 2005 roku rozpoczęło planowanie niezależnego produkowania własnych filmów z bohaterami Marvela. Wtedy też powołano do życia Marvel Studios, którym przewodził Avi Arad, ale nie wierzył on w sukces wspólnego uniwersum i odszedł ze stanowiska. Zastąpił go w 2007 roku Kevin Feige, który niedługo potem na jednym z konwentów San Diego Comic-Con ogłosił powstanie filmu o Iron Manie. Fanami Marvela targały uczucia od wielkiego szczęścia po strach związany z obawami o jakość tego przedsięwzięcia. Ostatecznie 2 maja 2008 roku do kin zawitał film Iron Man i okazał się być nie tylko sukcesem finansowym i krytycznym, ale zapoczątkował też nowy rozdział w historii kina, tworząc niezwykłe uniwersum superbohaterów Marvela.

Marvel Studios praktycznie bez większych wpadek łączy sprawnie ze sobą bardzo dużą liczbę filmów, które jednocześnie są ze sobą powiązane, ale też za każdym razem starają się być otwarte na nowych widzów. Od Iron Mana, po kolejne przygody Thora, Kapitana Ameryki, po zbiorowe filmy ze składem Avengers - MCU dostarcza niezapomnianych przeżyć. W końcu nie tylko fani komiksów zasiadają na fotelach kinowych, ale też całe mnóstwo widzów zakochanych w świecie filmowych herosów.

Świętowanie urodzin MCU jest świetną motywacją do zobaczenia jednego z 23 dotychczasowych filmów, ale celebrować można na różne sposoby. My chcemy z kolei przedstawić wam dwa rankingi klasyfikujące filmy Marvel Studios od najgorszego do najlepszego. Zestawienia pochodzą od stron IMDb z ocenami fanów oraz Rotten Tomatoes, gdzie mamy wynik procentowy wyciągnięty na podstawie recenzji krytyków.

Ranking filmów Marvela (IMDb)

23. The Incredible Hulk (2008) - Ocena użytkowników: 6,7

Ranking filmów Marvela (Rotten Tomatoes)

23. Thor: Mroczny świat - 66% na Rotten Tomatoes