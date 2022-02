Najsławniejsze postacie z bajek w prawdziwym życiu. Tak wyglądaliby Elsa, Simpsonowie i inni

Źródło: @hidreley (Instagram), portal Bored Panda

Co by było, gdyby znane postacie z bajek i kreskówek zostały przeniesione za pomocą magicznego zaklęcia do naszej rzeczywistości i stały się prawdziwe? Mogliśmy zobaczyć podobny zabieg w filmie Zaczarowana z 2007 rok, gdy Giselle trafiła z animowanego świata prosto na ulice Manhattanu. Teraz zaś jest to możliwe dzięki portalowi Bored Panda, który postanowił sprawdzić, jak wyglądaliby narysowani bohaterowie, gdyby zostali stworzeni z krwi i kości. I choć efekty są bardzo realistyczne, to wciąż możemy rozpoznać charakterystyczne rysy twarzy ukochanych postaci.

Poniższe efekty uzyskano dzięki Photoshopowi i trzem aplikacjom mobilnym - FaceApp, Gradiente i Remini.

Postacie z bajek w prawdziwym życiu [GALERIA]

W galerii znajdziecie między innymi takie księżniczki jak Królewna Śnieżka, Dżasmina czy Ariel, a także ikoniczne postacie z kreskówek, na przykład Moe, Neda Flandersa i Barta Simpsona. Nie zabrakło też Piotrusia Pana czy Aladyna. Zobaczcie sami.

Dzwoneczek

Podobne prace można znaleźć na Instagramie autora powyższych ilustracji, czyli użytkownika @hidreley, pracującego dla magazynu Bored Panda.

