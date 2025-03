Gwiazda z ponad 30-letnim stażem ujawnia: kiedyś aktorki miały 5 lat „okresu przydatności”

Fot. Materiały prasowe

Cate Blanchett ma już ponad 30 lat doświadczenia jako aktorka i producentka. W tym czasie zdobyła dwa Oscary i sławę na całym świecie. Wiele osób zna ją z Władcy Pierścieni, Aviatora czy Blue Jasmine. Gwiazda ma na koncie ponad 100 produkcji. Można więc spokojnie uznać, że gdy wypowiada się na temat Hollywood, to wie, o czym mówi. A teraz ma kilka słów do powiedzenia na temat sytuacji kobiet w branży rozrywkowej kiedyś i dzisiaj.

Cate Blanchett o kobietach w Hollywood

Cate Blanchett już wcześniej wypowiadała się na temat seksizmu w Hollywood i dyskryminacji aktorek ze względu na wiek. Wiemy, że starszym mężczyznom łatwiej jest znaleźć role niż ich koleżankom z branży w tym samym wieku, głównie ze względu na standardy piękna. „Okres przydatności aktorek, kiedy po raz pierwszy pojawiłam się na scenie, wynosił około pięciu lat” podsumowała w rozmowie z Business Insider.

Zdaniem aktorki sytuacja jednak znacznie poprawiła się w ostatnich latach. „Myślę, że kobiety-producentki mają większą swobodę działania” stwierdziła aktorka. „W pokoju scenarzystów jest więcej kobiet, a im bardziej zróżnicowana jest branża u podstaw, tym z czasem sprawy robią się bardziej ekscytujące dla widzów” dodała.

Cate Blanchett - nowe role

Cate Blanchett mimo imponującej kariery nie zwalnia tempa. W 2024 roku zagrała w dwóch filmach i jednym miniserialu. Za to w 2025 roku zobaczymy ją w thrillerze Szpiedzy i komedii Father, Mother, Sister, Brother. Poza tym jest gwiazdą i producentką Alpha Gang, nadchodzącego widowiska braci Zellner o inwazji kosmitów, w którym zagrają również Dave Bautista, Steven Yeun, Zoë Kravitz, Léa Seydoux, Riley Keough i Channing Tatum.

