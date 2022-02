Sonic. Szybki jak błyskawica 2 - pięści Knucklesa z bliska w nowym spocie promującym film

materiał prasowe

Sonic. Szybki jak błyskawica 2 to kontynuacja popularnego filmu z 2020 roku opartego na kultowej serii gier wideo od SEGI. Do premiery filmu pozostało jeszcze trochę czasu, ale kampania promująca nie zwalnia tempa. Do sieci trafił spot telewizyjny z kilkoma nowymi ujęciami, na których między innymi widzimy postać Knucklesa.

Przypomnijmy, że w filmie tytułowy superszybki jeż łączy siły z lisem Tailsem, aby jeszcze raz zmierzyć się z Dr Robotnikiem, który pragnie zdobyć Szmaragd Chaosu. Zobaczcie spot:

https://twitter.com/SonicMovie/status/1489644932620902403

W obsadzie sequela znaleźli się James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Idris Elba, Adam Pally, Shemar Moore i Jim Carrey. Jeff Fowler, twórca pierwszej części, powraca za kamerą, a Pat Casey, Josh Miller i John Whittington piszą scenariusz produkcji.

Sonic. Szybki jak błyskawica 2 - premiera filmu w USA już 8 kwietnia 2022 roku. W Polsce natomiast obejrzymy go tydzień wcześniej, więc 1 kwietnia 2022 roku.