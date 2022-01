Top Gun Maverick - Tom Cruise w zwiastunie AFC Championship. Imponujące wideo

fot. materiały prasowe

Top Gun Maverick to sequel filmu z 1986 roku, w którym po 35 latach od premiery oryginału po raz kolejny zobaczymy razem w akcji Toma Cruise'a i Vala Kilmera. Opowiada o szkole lotniczej w Stanach Zjednoczonych i losach pilotów marynarki wojennej. CBS Sports i NFL pokazało w zwiastunie AFC Championship Toma Cruise'a i fragmenty nadchodzącej produkcji przygodowej. Klip został został zatytułowany The Time is Now i zapowiada mecz pomiędzy Cincinnati Bengals i Kansas City Chiefs.

Syn Vala Kilmera zapowiedział, że jego ojciec był niesamowicie podekscytowany powrotem do tytułu. Dodał, że Top Gun Maverick naprawdę honoruje spuściznę Icemana. Tom Cruise za to za wszelką cenę chciał, by znów zagrali razem w filmie. Zdaniem producenta powiedział, że jeśli ma po raz kolejny wystąpić w Top Gun, to tylko wtedy, gdy Val Kilmer też w nim będzie.

Tom Cruise jako Maverick (Top Gun: Maverick)

Top Gun Maverick - premiera światowa jest zaplanowana na 27 maja 2022 roku przez Paramount.

