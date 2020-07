Sony przejmuje Eleven - producenta Sex Education

Sony

Sony przebiło wielu potencjalnie zainteresowanych konkurentów (w tym All3Media) i przejęło większość udziałów w Eleven, brytyjskiej firmie produkcyjnej odpowiedzialnej m.in. za popularny serial Sex Education.

Firma została założona w 2006 roku przez Joela Wilsona i Jamiego Campbella. Eleven - poza wspomnianym serialowym hitem - produkuje dla Netfliksa także serial White Stork z Tomem Hiddlestonem, a dla BBC horror young adult pt. Red Rose.

Ten zakup to kolejna inwestycja Sony w tym segmencie w ostatnich miesiącach - w lutym przejęli pakiet własności w studiu odpowiedzialnym za materiały sportowe (The Whisper Group), a w grudniu 2019 za około 200 milionów dolarów wykupili Silvergate Media. Warto w tym kontekście wspomnieć o udziałach w Left Bank Pictures (odpowiadają za The Crown).

Obecnie koncern Sony Pictures Television ma pakiety udziałów różnej wielkości (większościowe i cząstkowe) w 24 studiach produkcyjnych, które działają w 12 krajach.