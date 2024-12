Powstaje musical od twórców The Brutalist. Amanda Seyfried w roli "kobiecego Chrystusa"

fot. Hulu

The Brutalist w tym roku został siedmiokrotnie wyróżniony podczas nominacji do Złotych Globów. Teraz zespół stojący za filmem pracuje nad musicalem zatytułowanym Ann Lee. Deadline informuje o zakończeniu zdjęć do tej produkcji. Nominowana do Oscara Amanda Seyfried ma zagrać główną rolę.

Ann Lee - co wiadomo o nowym musicalu?

Film jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Opowiada o przywódczyni religijnej, czyli tytułowej Ann Lee, która założyła grupę religijną "szejkersów". Była uważana przez swoich wyznawców za kobiecą wersję Chrystusa. Na przestrzeni lat stworzyła jedną z największych, amerykańskich utopi w historii. Lee oraz jej wyznawcy umacniali swoją wiarę przez taniec i śpiew. Ona sama została wielokrotnie oskarżona o bluźnierstwa z powodu jej niekontrolowanych zachowań - krzyków, drgawek i tańców. Głosiła również proroctwa.

Za musical odpowiedzialna będzie głównie Mona Fastvold, współscenarzystka The Brutalist, która przy Ann Lee pełni tą samą rolę, ale również reżyseruje i produkuje całość. Brady Corbet pomagał przy scenariuszu, wcześniej również pracując nad The Brutalist, a muzykę stworzył Daniel Blumberg.

W obsadzie znajduje się: Amanda Seyfried, Thomasin McKenzie, Lewis Pullman, Christopher Abbott, Tim Blake Nelson, Stacy Martin, Matthew Beard, Scott Handy, Viola Prettejohn, David Cale oraz Jamie Bogyo.