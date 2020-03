Star Trek: Picard - zdjęcia z 9. odcinka. Pierwsza część finału sezonu

CBS All Access, platforma produkująca serial Star Trek: Picard opublikowała zdjęcie z pierwszej części finału, który ma składać się z dwóch odcinków. Widzimy na nich Patricka Stewarta (Jean-Luc Picard), Isę Briones (Soji), Allison Pill (Jurati) i Evana Evagorę (Elnor). Zdjęcia niewiele zdradzają, więc możemy założyć, że będą dziać się spoilerowe rzeczy.

Tytuł finału brzmi Et in Arcadia Ego. Dziennikarze Comicbook.com zwracają uwagę, że tytuł ma związek z słynnym obrazem malarza znanego jako Giovanni Francesco Barbierm i dosłowne tłumaczenie oznacza "Ja też byłem w Arkadii". Ja dotyczy postaci śmierci. Być może są to jakieś sugestie odnośnie fabuły.

Pierwsza część opowiada o tym, jak Picard i załoga docierają do planety Soji. Na miejscu odkrywają więcej, niż oczekiwali o prawdziwych mieszkańcach. Michael Chabon (showrunner) i Ayelet Waldman są autorami scenariusza. Za akmerą stoi Akiva Goldsman. Cała trójka odpowiada za historię końca sezonu.

Star Trek: Picard - emisja pierwszej części finału odbędzie się 20 marca na platformie Amazon.

Zobacz także: