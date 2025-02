fot. materiały prasowe

Do polskich kin wleciał właśnie nowy Kapitan Ameryka. Tym razem nie jest to Steve Rogers, a jego dotychczasowy pomocnik, czyli Sam Wilson, w którego wciela się Anthony Mackie już od 2014 roku, kiedy to zagrał w filmie Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. Najnowsza produkcja MCU przeszła przez wiele turbulencji w trakcie kręcenia. Wielokrotnie zmieniano scenariusz i przebudowywano całość. Pierwsze opinie, które pojawiły się w mediach społecznościowych może nie napawają wielkim optymizmem, ale też nie zwiastują totalnej katastrofy, którą niektórzy przewidywali.

Mamy świadomość, że nadążanie za Kinowym Uniwersum Marvela jest obecnie niesłychanie trudne. Anthony Mackie pojawił się w wielu filmach i serialach, nie tylko z serii o Kapitanie Ameryce. Warto też spojrzeć na początki tego bohatera w komiksach. Kim zatem jest nowy Kapitan Ameryka? Oto nasza ściągawka dla Was.

Kim jest nowy Kapitan Ameryka? Historia Sama Wilsona w MCU i komiksach