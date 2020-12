Superman & Lois - nowe zdjęcia zza kulis serialu ujawniają środki bezpieczeństwa na planie

fot. The CW

W Vancouver trwają zdjęcia do serialu Superman & Lois, czyli kolejnego z projektów uniwersum opartego na komiksach DC tworzonego przez stację The CW. Produkcja odbywa się z zastosowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Elizabeth Tulloch, która w serialu wciela się w Lois Lane zamieściła na Twitterze zdjęcia niektórych z nich. Są to nalepki i pachołki mające przestrzegać o utrzymaniu dystansu społecznego. Zdjęcia możecie obejrzeć poniżej.

Oprócz Tulloch w obsadzie znajdują się między innymi Tyler Hoechlin, Jordan Elass i Alexander Garfin.

https://twitter.com/BitsieTulloch/status/1333636978043088897

https://twitter.com/BitsieTulloch/status/1333951296488005638

W serialu po latach zmagań w Metropolis z wszelkiej maści przestępcami od demonicznych miliarderów po najeźdźców z kosmosu, Clark Kent aka Superman i jego ukochana Lois Lane postanawiają przeprowadzić się do Smallville, aby zmierzyć się ze swoim największym do tej pory zadaniem - byciem rodzicami. Po powrocie do miasteczka, aby zająć się rodzinną farmą, Clark i Lois ponownie spotykają pierwszą miłość Clarka, Lanę Lang i jej męża strażaka, Kyle'a.

Superman & Lois - premiera serialu w styczniu 2021 roku.