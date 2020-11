Superman & Lois - zdjęcie z planu serialu daje pierwsze spojrzenie na synów tytułowej pary

fot. The CW

Obecnie w Vancouver kontynuowana jest produkcja serialu The CW Superman & Lois, która została wcześniej przerwana przez pandemię. Elizabeth Tulloch, która w projekcie wciela się w Lois Lane zamieściła w sieci zdjęcie z planu. Daje ono nam pierwsze spojrzenie na młodych aktorów, Jordana Elassa i Alexandra Garfina, wcielających się w Jonathana i Jordana Kentów, synów tytułowej pary. Przygotowują się oni do kręcenia sceny u boku Tylera Hoechlina grającego ich ojca, Clarka.



https://twitter.com/BitsieTulloch/status/1331682129026060289

W serialu po latach zmagań z maniakalnymi superzłoczyńcami, potworami siejącymi spustoszenie w Metropolis i najeźdźcami z kosmosu, którzy chcą zniszczyć rasę ludzką Clark Kent i Lois Lane postanawiają przeprowadzić się do Smallville, aby zmierzyć się ze swoim największym do tej pory zadaniem - byciem rodzicami. Po powrocie do Smallville, aby zająć się rodzinną firmą, Clark i Lois ponownie spotykają pierwszą miłość Clarka, Lanę Lang i jej męża strażaka, Kyle'a.

Superman & Lois - premiera serialu w styczniu 2021 roku.