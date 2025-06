Film, który stał się przełomem dla horrorów z zombie. Jak 28 dni później wpłynęło na odrodzenie gatunku?

Reklama

28 dni później okazał się przełomowym filmem dla gatunku horrorów z zombie. Nie tylko zyskał miano kultowego, ale również zainspirował wiele produkcji, które nakręcono w kolejnych latach. Czy nowy tytuł nawiąże do tego klasyka?

20 czerwca wszedł do kin sequel kultowego dzieła – 28 lat później. To pierwsza odsłona rozpisanej na trzy części historii. Za kamerę powraca Danny Boyle, a za scenariusz ponownie odpowiada Alex Garland. Czy nowy horror z Jackiem O'Connellem, Aaronem Taylor-Johnsonem, Ralphem Fiennesem i Jodie Comer osiągnie podobny sukces komercyjny jak część z 2002 roku? Trudno przewidzieć, bo będzie konkurować z kultowym tytułem. Co jest tak wyjątkowego w tym brytyjskim filmie, którego wpływ na gatunek horrorów z zombie można porównać do dzieł legendarnego George'a A. Romero z lat 60. i 70.?

Dlaczego 28 dni później wyróżniło się na tle innych horrorów z zombie

Na początek przypomnijmy, o czym opowiada film z 2002 roku. Historia skupia się na Jimie, który po tytułowych 28 dniach budzi się ze śpiączki i odkrywa, że groźny wirus wydostał się z laboratorium i doprowadził do upadku społeczeństwa. Szpital jest opustoszały, podobnie jak ulice Londynu. Bohater zostaje zaatakowany przez zarażonych, ale ratują go nowi sojusznicy. Jim na swojej drodze spotyka kolejnych ocalałych. Wspólnie ruszają w podróż do miejsca, które oferuje ochronę i lek. Jednak okazuje się ono czymś innym – bardziej złowrogim, niż mogli to sobie wyobrazić.

Co wyróżnia 28 dni później na tle horrorów z zombie? Historia koncentruje się na bohaterach, którzy próbują przeżyć w świecie opanowanym przez zarażonych. Podejmuje tematy nadziei, rozpaczy i woli przetrwania. Dramatyczne wydarzenia zmuszają postacie do podejmowania moralnie niejednoznacznych decyzji. Ponadto film eksploruje mrok w ludziach – ocaleni często okazują się większymi potworami niż sami zarażeni. To nie tylko opowieść o przetrwaniu, ale też komentarz na temat ludzkiej natury i społeczeństwa.

Poza tym historia śledzi poczynania zwykłych ludzi: Jim jest kurierem rowerowym, Frank taksówkarzem, a Selena chemiczką. Nie ma dyskryminacji czy poczucia wyższości, ponieważ wszyscy znaleźli się w tej samej sytuacji. Wszyscy starają się zachować człowieczeństwo. To było ewenementem w gatunku, w którym chodziło tylko o straszenie widzów i dostarczanie adrenaliny, a nie o poznawanie bohaterów, ich charakterów czy wartości.

Fot. Materiały prasowe

Utalentowana obsada robi różnicę

W filmie wyróżnia się znakomita obsada. Wybrano utalentowanych aktorów, a nie ludzi z przypadku czy na podstawie urody, jak to często bywało w amerykańskich horrorach i slasherach. Cillian Murphy, Naomie Harris, Brendan Gleeson i Megan Burns sprawili, że widzom zależało na postaciach, a ich wątki angażowały. Dlatego dużo emocji dostarczały ataki zarażonych oraz niecne działania złych ludzi. Poza tym Christopher Eccleston jako złoczyńca też wypadł przyzwoicie, podbijając stawkę wydarzeń.

Warto wspomnieć, że dla tych aktorów występ w 28 dni później okazał się wrotami do dużych karier. Po filmie Cillian Murphy ubiegał się o rolę Bruce’a Wayne’a w produkcji Batman – Początek. Ostatecznie przypadła ona Christianowi Bale’owi, ale Christopher Nolan był pod tak dużym wrażeniem aktora, że obsadził go jako Stracha na Wróble. Później Murphy mógł się wykazać w Red Eye czy Wietrze buszującym w jęczmieniu. Z kolei Christopher Eccleston został nowym Doktorem Who, a Naomie Harris wystąpiła m.in. w Miami Vice oraz dwóch częściach Piratów z Karaibów. Brendanowi Gleesonowi posypały się zaś ciekawe role w dużych produkcjach, takich jak Troja, Osada czy później we franczyzie Harry’ego Pottera.

fot. Fox Searchlight Pictures // DNA Films

Zwykli ludzie walczący z szybkimi zombie

28 dni później mogło się też pochwalić świeżością w podejściu do apokalipsy zombie. Zazwyczaj w tego typu horrorach trzymano w tajemnicy genezę wirusa, a bohaterowie rzadko dowiadywali się, co spowodowało wybuch epidemii. Często kozłami ofiarnymi stawały się rządowe projekty. U Garlanda już na samym początku dostajemy wyjaśnienie, że winnymi rozprzestrzeniania się wirusa byli ekologiczni aktywiści. Scenarzysta postawił sprawę jasno.

Poza tym w klasykach George'a A. Romero zombie kojarzyły się z powolnymi ruchami i upiornym wyglądem. Tutaj ludzie nie powracają z martwych – zarażonymi stają się te osoby, które wchodzą w kontakt nawet z najmniejszą ilością krwi. Do tego przypominają furiatów: są szybcy, agresywni i szalenie niebezpieczni, co podniosło poziom emocji i strachu. Co ciekawe, do ról zombie zatrudniono prawdziwych sportowców ze względu na ich fizyczność. Danny Boyle uważał, że atleci potrafią robić rzeczy, których inni nie umieją, a zarażeni będą dzięki temu ciekawsi. W każdym razie główny motyw gatunku, czyli przemiana w bezmyślne i niebezpieczne istoty, pozostał nietknięty.

fot. Fox Searchlight Pictures // DNA Films

Nowa technologia wpłynęła na wizualną stronę filmu

28 dni później wprowadził kinematografię w erę cyfrową. Do nakręcenia produkcji użyto kamer cyfrowych i postarano się o efekt ziarnistego obrazu. Wzmocniło to surowy i realistyczny charakter filmu. Umożliwiło też uzyskanie oryginalnych kątów ujęć, a „drżąca kamera” intensyfikowała emocje podczas scen akcji. Wpłynęło to również na upiorną atmosferę filmu, a sceny trzymały w napięciu. Na początku wieku taka forma wizualna wydawała się bardzo nowoczesna.

Ważne było też umiejscowienie akcji. Opustoszały Londyn wciąż robi ogromne wrażenie na widzach, ponieważ nie użyto żadnych efektów komputerowych. Specjalnie w godzinach porannych na krótko zamknięto ulice oraz autostradę M1. Wszystko odbywało się pod czujnym okiem policji, która spowolniła ruch, aby filmowcy przy użyciu 10 kamer mogli nakręcić potrzebne ujęcia. Później w kilku produkcjach mogliśmy oglądać podobne kadry (The Walking Dead).

Poza Londynem areną wydarzeń stały się też zwykłe wiejskie tereny oraz ufortyfikowana posiadłość. Poniekąd uczyniło to 28 dni później filmem drogi. Na bohaterów czyhały różne zagrożenia, z którymi musieli sobie radzić. Było to coś innego i pomysłowego, ale ugruntowanego w rzeczywistości.

fot. Fox Searchlight Pictures // DNA Films

Wpływ 28 dni później na odrodzenie gatunku horroru z zombie

Wszystkie te wyżej wymienione elementy, które wyróżniły 28 dni później na tle wcześniejszych produkcji o zombie, stały się inspiracją dla nowych i ekscytujących historii. Na fali sukcesu filmu Boyle’a i Garlanda, a także Resident Evil (2002) z Milą Jovovich, w kolejnych latach powstało wiele obrazów związanych z motywem nieumarłych. Nastąpiło odrodzenie gatunku, ponieważ dostrzeżono potencjał historii ludzkich dylematów w warunkach postapokaliptycznych. Każdy kolejny tytuł oferował nowe spojrzenie na walkę o przetrwanie z większym lub mniejszym udziałem zombie.

Modę na horrory z zombie wykorzystał Zack Snyder w swoim znakomitym remake'u Świt żywych trupów (2004). Zaprezentował on grupę zwykłych, ale mocno różniących się od siebie ludzi, którzy w centrum handlowym próbowali przetrwać morderczy atak zombie. Z kolei Brytyjczycy zaproponowali świetny komediodramat Wysyp żywych trupów z Simonem Peggiem i Nickiem Frostem, który stanowił przy okazji parodię filmów o zombie.

fot. materiały promocyjne

W 2003 roku zadebiutował kultowy komiks The Walking Dead, na podstawie którego powstał też popularny serial oraz kilka spin-offów. Choć Robert Kirkman jako inspirację wskazywał Noc żywych trupów, Zombi 2 czy serię gier wideo Resident Evil, to pierwsze sceny powieści graficznej nie pozostawiają wątpliwości, że 28 dni później też miało ogromny wpływ na jego obraz. Rick Grimes budzi się w szpitalu ze śpiączki, aby przekonać się, że świat został opanowany przez szwendaczy. Następnie opustoszałymi ulicami zmierza do Atlanty w poszukiwaniu żony i syna, gdzie przed zombie ratuje go grupa ocalonych. Brzmi znajomo, prawda?

Ponadto motyw szybkich zombie pojawił się w chwalonym i pełnym napięcia World War Z (2013) z Bradem Pittem. Postawiono w nim na akcję, a produkcja nabrała cech dzieła katastroficznego. Bardziej komediowe podejście zaprezentowano w Zombieland (2009), który skupiał się na podróży głównych bohaterów. Na wzór filmu Garlanda obsadzono bardzo dobrych aktorów: Woody’ego Harrelsona, Emmę Stone, Jesse’ego Eisenberga i Abigail Breslin, którzy pokazali bardziej emocjonalną stronę swoich postaci. Gdyby nie popularność 28 dni później pewnie producenci nie dostrzegliby potencjału w tytułach z motywem zombie i nie powstałyby: Jestem legendą, Grindhouse: Planet Terror, Doomsday. Nie przebiłby się koreański Zombie express czy produkcje serialowe: Z Nation, iZombie, Ash kontra martwe zło, Kingdom, All of Us Are Dead.

28 lat później będzie przełomem dla gatunku?

28 lat później będzie mieć trudne zadanie, aby powtórzyć sukces pierwszej części, bo w ciągu ostatnich 20 lat powstało wiele oryginalnych historii w tym gatunku. Raczej nie popełni błędów drugiej odsłony – 28 tygodni później z 2007 roku – której brakowało elementu ludzkiego, bo postawiono na efektowną akcję.

W nowym filmie zobaczymy, jak kwarantanna jest bezwzględnie egzekwowana. Niektórzy znaleźli sposób na przetrwanie wśród zarażonych. Jedna z takich grup ocalałych żyje na niewielkiej wyspie, połączonej z lądem pojedynczym, silnie bronionym przejściem. Ojciec i syn wyruszają na misję. Zapuszczają się do mrocznego serca lądu, gdzie odkrywają tajemnice i horrory świata zewnętrznego. Brzmi ciekawie i świeżo, ale czy film dorówna 28 dni później? A może okaże się kolejnym tytułem żerującym na kultowej marce? O tym przekonamy się w kinach.