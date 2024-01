Kelsey Grammer o serialu Frasier: Ta postać miała pojawić się na chwilę [VIDEO WYWIAD]

Reklama

Kelsey Grammer powrócił do roli Frasiera. Spotkaliśmy się z aktorem, by porozmawiać nie tylko o tej kultowej postaci, ale także o jego pracy.

Serial Frasier doczekał się aż 11 sezonów. 19 lat po wyemitowaniu ostatniego odcinka Kelsey Grammer wraca do swojego bohatera. Na platformie SkyShowtime możecie już obejrzeć 1. sezon nowej produkcji. Oczywiście wszystko się w niej zmieniło. Dalej śledzimy przygody doktora Frasiera Crane'a, ale tym razem nie ma z nim brata Nilesa, Daphne czy Roz. Poznajemy za to jego syna Freddy'ego i jego przyjaciół. Poza tym doktor zostaje zatrudniony na uniwersytecie jako wykładowca.

Rozmawiamy z Kelseyem Grammerem o tym, jak zaczęła się jego przygoda z postacią Fresiera, jeszcze na planie sitcomu Zdrówko. Czy miał problemy z powrotem do tego bohatera po tylu latach? Jak to się stało, że użyczył swojego głosu zabójczemu klaunowi w serialu Simpsons?

Kelsey Grammer – wywiad

Frasier – opis fabuły

Produkcja podąża za Frasierem, który powraca do Bostonu, aby rozpocząć nowy rozdział życia w starym miejscu. Czekają go nowe wyzwania, relacje do stworzenia, ale także stare marzenia, które chciałby w końcu spełnić. Jego głównym celem jest ponowne nawiązanie kontaktu ze swoim synem Freddym. Mężczyzna prowadzi własne życie, jest strażakiem, a powrót jego ojca wywraca dotychczasowy porządek do góry nogami.