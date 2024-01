Program TV na weekend 19-21.01: Lepiej późno niż później, Drogówka, The Social Network

Reklama

W ten weekend w telewizji warto obejrzeć takie filmy jak Lepiej późno niż później, Drogówka, The Social Network i Zjawa. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Django – sez. 1, odc. 8

21:00

CANAL+ Premium

Django, który sam kiedyś należał do bandy Boltona, tropi bandytów, by ocalić porwaną córkę. Towarzyszy mu John. Razem odnajdują kryjówkę przestępców. Django, by uwolnić Sarah, jest gotów oddać się w ręce Leonarda.

Zobacz także:

Sukcesja – sez. 3, odc. 1 – 9 – 20:00 (HBO3)

Jak zostać Elżbietą – sez. 1, odc. 1 – 4 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Dalgliesh – sez. 1, odc. 3 – 22:30 (Epic Drama)

SOBOTA:

Jak zostać Elżbietą – sez. 1, odc. 5 – 8

20:00

CANAL+ Seriale

Becoming Elizabeth to serial historyczny o młodej Elżbiecie Tudor (Alicia von Rittberg) zanim została legendarną królową. Śmierć króla Henryka VIII sprawia, że jego 9-letni syn Edward przejmuje tron i tym samym wprowadza w ruch niebezpieczną sytuację. Elżbieta, Edward i ich siostra Maria stają się pionkami w grze pomiędzy szlachetnymi rodami Anglii oraz władcami Europy, którzy chcą kontrolować kraj.

Zobacz także:

30 srebrników – sez. 1, odc. 1 – 8 – 20:00 (HBO3)

Sven Hjerson – sez. 1, odc. 3 – 21:30 (Epic Drama)

Chyłka – Rewizja – odc. 3 – 22:00 (Warner TV)

NIEDZIELA:

Detektyw: Kraina nocy – odc. 2

3:00 (poniedziałek)

HBO

Liz Danvers i Hank Prior próbują dowiedzieć się czegoś więcej na temat Tsalal. Kapitan Connelly grozi przeniesieniem sprawy do Anchorage. Jakiś czas później zarówno Evangeline Navarro, jak i Liz Danvers oddzielnie znajdują powiązanie między jednym z mężczyzn z Tsalal a Annie, co skłania je do ponownego podjęcia współpracy.

Zobacz także:

Czarnobyl – odc. 3 - 20:00 (TVN)

Portland Tower – sez. 2, odc. 3 – 20:00 (Cinemax)

Mafia po fińsku – sez. 1, odc. 5 - 6 - 20:10 (ale kino+)

Sortownia – sez. 1, odc. 5 - 6 – 20:55 (CANAL+ Seriale)

Cisza – sez. 2, odc. 3 – 21:00 (HBO3)

Bardotka – sez. 1, odc. 2 – 21:10 (TVP2)

Opowieść podręcznej – sez. 5, odc. 3 – 21:55 (HBO3)