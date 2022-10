Kim jest Black Adam? Ta postać idealnie pasuje do Dwayne'a Johnsona

Black Adam w komiksach był złoczyńcą i superbohaterem. Jaki będzie na kinowym ekranie?

Black Adam to życiowy projekt Dwayne'a Johnsona. Pierwsza wzmianka o tym, że zagra tę komiksową postać, pojawiła się w mediach... 2 listopada 2007 roku! Był wówczas początkującym aktorem – bez statusu megagwiazdy kina. Wiedział jednak, co chce osiągnąć. Kolejne lata to doskonały przykład ciężkiej pracy. The Rock często mówi o tym, by robić to, co się kocha, i dawać z siebie wszystko (te słowa sam wziąłem sobie do serca!). Obecnie można powiedzieć, że jest największą gwiazdą kina rozrywkowego.

Nie da się ukryć, że Johnson często dostaje role, które niewiele różni. Zawsze gra siebie. Myślę, że problem rodzi się już na etapie pisania scenariusza – twórcy dopasowują fikcyjną postać do cech charakteru Dwayne'a. Rzadko więc ma on szansę, by pokazać na ekranie coś innego. Wielu osobom z pewnością to nie przeszkadza, bo jednak filmy z The Rockiem podobają się widowni, a on sam jest bardzo lubiany. Szkoda tylko, że produkcje te marnują jego talent. Dlatego dobrze, że pojawił się Black Adam. Recenzje krytyków pokazują, że ciężka praca aktora dała efekt. Na ekranie nie zobaczymy Dwayne'a Johnsona grającego Dwayne'a Johnsona. W końcu daje o sobie znać jego talent aktorski (bez wątpienia trzeba go mieć, działa się we wrestlingu, prawda?). Pamiętam jego dobre role z początku kariery w filmach Gang z boiska czy Be Cool. Mam nadzieję, że po najnowszej premierze zobaczymy więcej podobnych kreacji.

Johnson nigdy nie ukrywał, że lubi komiksy DC. Nie jest to sytuacja, w której znany aktor zostaje obsadzony w roli superbohatera i wciska opinii publicznej kit, że jest wielkim fanem uniwersum. Dwayne Johnson mówi o tym od 15 lat! Przez cały ten czas wykazywał się znajomością charakteru, historii i mitologii Black Adama. To on walczył o realizację tego filmu. Musiał osiągnąć status megagwiazdy w Hollywood, by wymusić na decydentach studia podjęcie decyzji o produkcji. A ci chcieli mieć pewność, że zarobią.

Kim jest Black Adam?

Black Adam jest podobny do Dwayne'a, ale podobieństwo to nie jest dziełem scenarzystów. Przypadek chciał, że komiksowy pierwowzór wygląda tak jak Johnson! W komiksach postać ta jest związana z Shazamem, bo jako niewolnik w starożytnym Egipcie otrzymał moce z tego samego źródła. Potem jednak stracił te zdolności, by następnie dostać moce od egipskich bogów takich jak Shu, Horus, Amun, Zehuti, Aten oraz Mehen. Aktywował je tak samo jak Shazam, wymawiając magiczne słowo. Jego supermoce to: wytrzymałość Shu, szybkość Horusa, nadludzka zręczność i refleksy, siła Amuna, mądrość Zehuti, moc energetycznego strzału wywodzącego się z błyskawicy od Atena, odwaga Mehena, przyspieszone leczenie i nieśmiertelność (jeśli zostanie w postaci Black Adama). Podobnie jak Shazam może przekazać część swoich mocy komuś, kogo uznaje za rodzinę.

Co ciekawe, Black Adam był złoczyńcą i wrogiem Shazama, z którym wielokrotnie walczył. Studio Warner Bros. chciało więc ukazać obie postacie w jednym filmie, ale Dwayne Johnson uważał, że panowie powinni dostać solowe produkcje, aby ich historie odpowiednio wybrzmiały. Pojawienie się Shazama i Black Adama w jednym dziele jest kwestią czasu. Czy będą wrogami? Tego na razie nie wiadomo. Być może Black Adam będzie kimś pomiędzy złoczyńcą a bohaterem. Wiele będzie zależeć od odbioru widzów.

- Wykonałem telefon. Powiedziałem, że muszę podzielić się z nimi [osobami decyzyjnymi w Warner Bros. – przyp. red.] swoimi przemyśleniami. Wszyscy uważali, że scenariusz jest świetny i trzeba zrobić ten film. Wyjaśniłem im to tak: naprawdę sądzę, że najpierw powinniśmy zrobić Shazama!, by ten film stanął na własnych nogach i miał odpowiedni ton. Uważam, że musimy rozdzielić tych bohaterów – tak Dwayne Johnson opisuje moment, gdy doprowadził do tego, by Shazam i Black Adam stały się osobnymi filmami.

Black Adam, a właściwie Teth-Adam, był niewolnikiem ze starożytnej miejscowości Kahndaq. Według komiksów większość jego rodziny została zabita – poza bratankiem Amanem. Bohater chciał pomóc krewnemu uciec, ale został śmiertelnie ranny. Shazam przeniósł ich do swojej siedziby i zaproponował Amanowi moce, które pozwolą mu uratować lud. Aman zgodził się pod warunkiem, że uleczy Adama. Czarodziej powiedział mu, że moc może być przekazywana członkom rodziny. Dlatego też Aman ofiarował ich część krewnemu, by ten mógł żyć. Obaj bohaterowie dostali zadanie uwolnienia swojego ludu, jednak nie mogli się dogadać. Adam był żądny zemsty, a Aman chciał zakończyć przelew krwi. Adam zabił więc bratanka i przejął jego moce. Uważał, że było to poświęcenie w imię większego dobra. Przez jakiś czas był znany jako Mighty Adam i nawet... walczył z inwazją kosmitów.

Black Adamem został w momencie, gdy zabił wszystkich z Rady Wieczności – poza Shazamem. Czarodziejowi udało się pokonać złoczyńcę i wysłać go za najdalszą gwiazdę we wszechświecie. To właśnie on nadał mu wówczas imię, z którego jest znany.

- Gdy dostałem komiks z Black Adamem, zobaczyłem, że złoczyńca ma brązową skórę i jest tak potężny jak Superman. Dlatego zacząłem mu kibicować. Może dzieci z innych kultur na świecie zobaczą go i powiedzą: "To ja, ten Black Adam to ja!".

Hierarchia mocy w uniwersum DC może nie do końca zmieniła się zgodnie z oczekiwaniami Dwayne'a Johnsona. Jednak Black Adam bez wątpienia ma potencjał, który popularny aktor będzie chciał wykorzystać. Black Adam kontra Superman? To brzmi epicko!