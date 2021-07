Michał Żurawski o Kruk. Czorny woron nie śpi. Czym zaskoczy nas nowy sezon? [WYWIAD VIDEO]

Michał Żurawski, główny aktor serialu Kruk. Szepty słychać po zmroku powrócił do swojego bohatera w 2. sezonie. W wywiadzie zdradza szczegóły produkcji.

Kruk. Czorny woron nie śpi to jeden z najbardziej oczekiwanych seriali 2021 roku. Nikt początkowo nie spodziewał się, że ta historia może doczekać się kontynuacji. Czy jest to powrót udany możecie przeczytać w recenzji bez spoilerów. A ciekawe rzeczy dowiecie się z naszego wideo wywiadu. Norbert Zaskórski spotkał się fizycznie z Michałem Żurawskim, główną gwiazdą serialu, by wypytać go dla Was o wiele frapujących rzeczy.

Kruk. Czorny woron nie śpi - wywiad

Kruk. Czorny woron nie śpi - o czym serial?

Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Policja organizuje nalot na dziuplę lokalnego gangu. Adam Kruk (Michał Żurawski) w drodze na akcję poznaje intrygującą, bardzo pewną siebie policjantkę Justynę (Magdalena Koleśnik). Gdy chwilę później kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie, to on ratuje jej życie. Ich więź zacieśnia się, gdy Kruk pomaga Justynie w trudnej sprawie zabójstw rudowłosych kobiet. Adam porozumienia nie potrafi jednak znaleźć z komisarzem Kołeckim (Leszek Lichota), który do tej pory sam prowadził śledztwo dotyczące mafijnych interesów. Niechęć i napięcie na komendzie rośnie.

Jednocześnie nękające Kruka niekontrolowane problemy z agresją sprawiają, że jego życie staje się nieznośne. Komisarz drży o dobro swojej rodziny. Desperacko szuka pomocy u starej Szeptuchy, podlaskiej znachorki, lekarki skołatanych dusz. Równolegle bezpieczeństwo jego bliskich staje się zagrożone, gdy Kruk wpada na trop mafijnych powiązań.