Program TV na weekend 07-09.08: Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie, Hellboy i inne

Seriale:

PIĄTEK:

Jej tajemnice – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

Agatha, pełna podziwu, śledzi pozornie idealne życie Meghan, która chwali się nim w mediach społecznościowych. Postawa Agathy staje się jednak niepokojąca. Kobieta powoli zaczyna mieć obsesję na tym punkcie.

Zobacz także:

Brooklyn 9-9 – sez. 1, odc. 13 – 14 - 17:30 (FOX Comedy)

Lucyfer – sez.2, odc. 17 – 21:10 (Metro TV)

Dom grozy: Miasto Aniołów – sez. 1, odc. 6 - 21:10 (HBO)

Gomorra – sez. 1, odc. 9 - 23:10 (TVP Kultura)

SOBOTA:

Zero zero zero – sez. 1, odc. 1 – 8

20:00

HBO3

Kryjówka Don Minu zostaje zdemaskowana. Mafioso musi ratować się ucieczką. Tymczasem Emma razem z ojcem znajdującym się w bardzo złym stanie usiłuje wydostać się z Meksyku. Udaje im się dotrzeć do domu, jednak dla Edwarda jest już za późno. Lynwoodowie pogrążają się w żałobie. Emma oświadcza Chrisowi, że ojciec chciał, by ten włączył się do rodzinnego interesu. Stefano zjawia się w ich domu i wysuwa groźby. Dowódca oddziału żąda, by Manuel ujawnił, który z jego ludzi jest skorumpowany i dostarcza informacji mafii. Contreras, by odsunąć od siebie podejrzenia, zamierza obarczyć winą kogoś innego.

Zobacz więcej:

Endeavour – sez. 1, odc. 3 - 19:35 (Epic Drama)

Na cały głos – odc. 2 - 20:00 (Cinemax)

NIEDZIELA:

Stumptown – sez. 1, odc. 3 – 4

22:00

FOX Comedy

Dex chce zdobyć licencję prywatnego detektywa. Kontaktuje się z Artiem Banksem, kolegą po fachu, licząc na wsparcie. Tymczasem Hoffman przestaje ufać Greyowi, gdy wychodzi na jaw, że mężczyzna miał wiele wspólnego z ofiarą.

Zobacz także:

Więzy krwi – sez. 2, odc. 3 – 4 – 20:10 (ale kino+)

Obsesja Eve – sez. 3, odc. 5 – 21:50 (HBO3)

Drwale – odc. 3 – 4 - 22:00 (National Geographic)

Tacy jesteśmy – sez. 4, odc. 11 – 12 - 1:25 (poniedziałek) (FOX)

Perry Mason – sez. 1, odc. 8 (ost.) - 3:00 (poniedziałek) (HBO)