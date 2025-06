Wiedźmin – zła wiadomość dla fanów. Zmieniono choreografa walk w 4. i 5. sezonie

fot. Neflix

Wolfgang Stegemann dał się poznać fanom jeszcze w pierwszym sezonie Wiedźmina, bo to on razem z Henrym Cavillem opracował walkę w Blaviken, która została doceniona przez widzów i fanów. W trzeciej serii był choreografem wszystkich walk oraz reżyserem drugiego planu, czyli również sam je realizował z aktorami. Te sceny zebrały dobre opinie. Henry Cavill wielokrotnie mówił, że to dzięki niemu Stegemann powrócił w trzecim sezonie. Teraz dowiadujemy się, że w czwartym i piątym go nie będzie. W związku z jego relacją z Cavillem, który odszedł po trzecim sezonie, nie jest to szczególne zaskoczenie. Vladimir Furdik pracował przy drugim sezonie.

Nowy choreograf walk w Wiedźminie

Według niezawodnego Redanian Intelligence choreografem walk w finałowych dwóch sezonach Wiedźmina został Christopher Clark Cowan. W ostatnim czasie pracował przy serialu Akolita, który — pomimo wszechobecnego w sieci hejtu — zebrał dobre opinie za walki na miecze świetlne. Pracował nad scenami walk przy takich filmach akcji jak Kingsman 2, The King's Man, Argylle oraz Wonder Woman.

Czwarty sezon został już nakręcony i trwa postprodukcja. Premiera ma odbyć się jeszcze w 2025 roku. Obecnie trwają prace na planie piątego i zarazem ostatniego sezonu.