Program TV na Sylwestra i Nowy Rok 29.12 - 01.01: Dżentelmeni, Aż poleje się krew, Grawitacja

W ten weekend warto obejrzeć takie filmy jak Dżentelmeni, Aż poleje się krew, Grawitacja i Wielki Mike. Co jeszcze zobaczymy ciekawego w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Stamtąd – sez. 2, odc. 1 – 10

19:00

HBO3

Dalsze losy Tabithy i Jima Matthewsów i ich dzieci, którzy podczas podróży trafili do złowrogiej miejscowości. Nieznana siła nie pozwala im jej opuścić, podobnie jak pozostałym mieszkańcom, w tym przywódcy miejscowej ludności, Boydowi Stevensonowi (Harold Perrineau). W drugiej serii produkcji zaczynają wychodzić na jaw sekrety dotyczące natury miasta i jego przerażających początków. Jednocześnie życie mieszkańców pogrąża się w chaosie z powodu przybycia tajemniczych nieznajomych.

SOBOTA:

Baronowie – sez. 1, odc. 5 – 8

20:00

CANAL+ Seriale

Snapper Webster i Bill Trotter Dwyre są najlepszymi kumplami. Jednak gdy tworzą konkurencyjne marki surfingowe, ich przyjaźń zmienia się w rywalizację.

NIEDZIELA:

Biały Lotos – sez. 2, odc. 1 – 7

19:00

HBO3

Do ekskluzywnego kurortu na Sycylii przybywa grupa zamożnych gości. Jest wśród nich Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge), która odwiedzała już położony na Hawajach hotel sieci "Biały Lotos". Kobieta podróżuje ze swoją asystentką Portią (Haley Lu Richardson), a na miejscu spotyka mężczyznę, który nie tak dawno ją oczarował. W kurorcie spędzają także czas m.in. małżonkowie Cameron (Theo James) i Daphne (Meghann Fahy). Towarzyszy im znajoma para, Harper (Aubrey Plaza) i Ethan (Will Sharpe) Spillerowie. W obsługę tych i pozostałych zamożnych gości zaangażowani są zaradni, ale nierzadko też ekscentryczni pracownicy hotelu, jak jego menedżerka Valentina (Sabrina Impacciatore). Druga odsłona nagradzanego serialu będącego znakomitą satyrą społeczną.

PONIEDZIAŁEK:

Sisi – sez. 3, odc. 6 (ost.)

21:30

Epic Drama

Lata 1870-1873. Gdy Otto von Bismarck wygrywa wojnę z Napoleonem III, zmienia się układ europejskiej równowagi sił. Francja ogłasza się republiką. Demokracji chcą także Austriacy. Rodzina cesarska, w tym Franciszek i Sisi, znajduje się pod ogromną presją. Franz jest zmuszony wysłać 10-letniego księcia Rudolfa na szkolenie wojskowe wcześniej, niż uzgodnił to z żoną. Sisi jest przerażona. Uważa, że ich wrażliwy syn nie jest na to gotowy. Zabiera go z koszar i oboje uciekają z Wiednia. Tymczasem w mieście nasilają się niepokoje robotnicze.

