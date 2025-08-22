VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max, Disney+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten sierpniowy weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Prime Video, Apple TV+ i innych.

Ten weekend spędzicie przyklejeni do swoich ekranów, bo na VOD pojawiło się w tym tygodniu mnóstwo ciekawych nowości. Z nowymi sezonami powróciły seriale Peacemaker oraz Inwazja. Zadebiutował też pierwszy odcinek polskiej produkcji Scheda, w której występują Bartosz Gelner, Grzegorz Damięcki, Magdalena Popławska i Jacek Koman. Na uwagę zasługuje serial Sprawa Amandy Knox. Do tego w streamingu są już dostępne tegoroczne kinowe filmy, jak 28 lat później, Elio oraz Mission: Impossible - The Final Reckoning.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (22 - 24 sierpnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, SkyShowtime i inne)

NETFLIX

Na weekend Netflix przygotował takie oto nowości:

Jeśli te produkcje nie wzbudziły Waszego zainteresowania to warto sprawdzić nowości, które pojawiły się w ciągu tygodnia:

Ponadto bibliotekę uzupełniły takie oto tytuły:

DISNEY+

Na Disney+ nie zabrakło w tym tygodniu nowości wartych uwagi. Nie zapomnijcie też nadrobić nowego odcinka Obcy: Ziemia.

Sprawa Amandy Knox Premiera dwóch odcinków 20 sierpnia.

Tropiciel – surwiwalista przemierza kraj jako łowca nagród, borykając się zarazem z własną rozbitą rodziną. Premiera całego 2. sezonu 20 sierpnia.

Eenie Meanie Premiera 22 sierpnia.

APPLE TV+

Apple TV+ w tym tygodniu ma do zaproponowania jedną nowość. Z nowym sezonem powrócił serial Inwazja.

Inwazja - "Inwazja" przedstawia inwazję obcych z różnych perspektyw na całym świecie. W trzecim sezonie te perspektywy po raz pierwszy się łączą, gdy główni bohaterowie zostają zjednoczeni, aby wspólnie wykonać kluczową misję - przeniknąć do macierzystego statku obcych. Najpotężniejsi obcy wreszcie się ujawniają, szybko rozprzestrzeniając swoje śmiercionośne macki po całej planecie. Tylko współpraca bohaterów, wykorzystanie ich doświadczenia i wiedzy może uratować ludzkość. Powstaną nowe relacje, stare zostaną wystawione na próbę, a nawet ulegną rozbiciu, gdy międzynarodowa grupa bohaterów będzie musiała stać się zespołem, zanim będzie za późno. W trzecim sezonie "Inwazji" ponownie występują Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza, Enver Gjokaj; do obsady dołącza Erika Alexander. Premiera pierwszego odcinka 3. sezonu 22 sierpnia.

Warto nadrobić nowe odcinki dobrych seriali:

Prime Video

Na Prime Video pojawiła się w tym tygodniu jedna nowość. Ponadto nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali Tego lata stałam się piękna oraz Odliczanie.

Droga do ciebie Premiera 20 sierpnia.

SkyShowtime

Na SkyShowtime nie pojawiły się żadne nowości, więc warto nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

HBO Max w tym tygodniu ma się czym pochwalić. Na platformę trafiły wyczekiwane nowości: polski serial Scheda oraz pierwszy odcinek 2. sezonu Peacemakera.

Kobiety w żakietach z poduchami - Bogata kobieta wyjeżdża do Ekwadoru, by hodować świnki morskie dla zysku, lecz jej życie szybko się komplikuje. Premiera pierwszego odcinka 18 sierpnia.

Peacemaker - Historia samozwańczego superbohatera, który dąży do pokoju za wszelką cenę. Odrzucany przez społeczeństwo, Peacemaker zmaga się z przeszłością i nowym celem, nie tracąc przy tym zapału do walki ze złem w imię pokoju za wszelką cenę. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 22 sierpnia.

Scheda - historia rodziny Mrozów w małym miasteczku Hel, na samym końcu Polski. Punktem wyjścia jest pogrzeb Jana Mroza, nestora lokalnej społeczności, wilka morskiego i emerytowanego żołnierza Marynarki Wojennej, właściciela campingu, baru i rodzinnej posiadłości – w sumie wartych ponad dwadzieścia milionów złotych. Premiera pierwszego odcinka 22 sierpnia.

Ponadto kilka ciekawych tytułów wzbogaciło bibliotekę HBO Max:

Poza tym warto nadrobić nowe odcinki seriali:

CANAL+

W serwisie Canal+ jest już dostępny 2. sezon serialu The Walking Dead: Daryl Dixon:

INNE SERWISY VOD:

