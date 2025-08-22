placeholder
Wydanie weekendowe

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max, Disney+ i inne)

VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max, Disney+ i inne)
Co obejrzeć w ten sierpniowy weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Prime Video, Apple TV+ i innych.

Ten weekend spędzicie przyklejeni do swoich ekranów, bo na VOD pojawiło się w tym tygodniu mnóstwo ciekawych nowości. Z nowymi sezonami powróciły seriale Peacemaker oraz Inwazja. Zadebiutował też pierwszy odcinek polskiej produkcji Scheda, w której występują Bartosz Gelner, Grzegorz Damięcki, Magdalena Popławska i Jacek Koman. Na uwagę zasługuje serial Sprawa Amandy Knox. Do tego w streamingu są już dostępne tegoroczne kinowe filmy, jak 28 lat później, Elio oraz Mission: Impossible - The Final Reckoning

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (22 - 24 sierpnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, SkyShowtime i inne)

NETFLIX

Na weekend Netflix przygotował takie oto nowości:

  • Long Story Short (2025) - animowany sitcom. Twórca serialu "BoJack Horseman" proponuje komedię animowaną o dziejach pewnej rodziny przedstawiającą losy rodzeństwa od dzieciństwa do dorosłości i z powrotem. Premiera 22 sierpnia.
  • Porzucony (2025) - turecki dramat. Mężczyzna, który odbył w więzieniu wyrok za brata, niechętnie wraca do rodziny, gdzie znajduje nadzieję i nową siłę w zmieniającej wszystko relacji z bratanicą. Premiera 22 sierpnia.
  • Jussie Smollett: Winny czy niewinny? (2025) - dokument. Zbrodnia nienawiści czy ściema? Jussie Smollett opowiada swoją historię w filmie dokumentalnym producentów "Oszusta z Tindera" i "Odwal się od kotów". Premiera 22 sierpnia. 

Jeśli te produkcje nie wzbudziły Waszego zainteresowania to warto sprawdzić nowości, które pojawiły się w ciągu tygodnia:

  • Drużyna Ameryki: Jerry Jones i Dallas Cowboys (2025) - od trzech wygranych Super Bowl po szereg kontrowersji - serial dokumentalny, który wraca do szalonych rządów dynastii właścicieli Dallas Cowboys w latach 90. Premiera 19 sierpnia. 
  • Rzeki przeznaczenia (2025) - brazylijski serial dramatyczny. Kiedy nastolatka zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, pirat rzeczny i łaknąca zemsty matka równolegle ruszają jej na ratunek - ale ich drogi się przecinają. Premiera 20 sierpnia. 
  • Wybór (2025) - brytyjski serial dramatyczny. Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Premiera 21 sierpnia.
  • Pragnę tylko ciebie (2025) - niemiecki dramat. Lilli jest podejrzliwa w stosunku do narzeczonego swojej siostry, ale gdy w jej życiu nagle pojawia się pewien nieznajomy, sama ulega pokusie namiętności. Premiera 21 sierpnia.
  • Skok na pociąg ze złotem (2025) - tajska komedia. Pod koniec II wojny światowej szef szajki przestępczej rusza ze swoją ekipą do walki z zaprzysięgłym wrogiem - i japońską armią - aby obrabować pociąg pełen złota. Premiera 21 sierpnia. 
  • Miłość na jedną piosenkę (2025) - filipiński dramat. Dwójka piosenkarzy,  którym nie udało się rozwinąć kariery, ryzykuje wszystko dla szansy zdobycia sławy i miłości. Premiera 21 sierpnia. 

Ponadto bibliotekę uzupełniły takie oto tytuły:

DISNEY+

Na Disney+ nie zabrakło w tym tygodniu nowości wartych uwagi. Nie zapomnijcie też nadrobić nowego odcinka Obcy: Ziemia.

  • Sprawa Amandy Knox (2025) - Amanda Knox, amerykańska studentka, przyjeżdża na studia do Włoch. Kilka tygodni później zostaje niesłusznie oskarżona o morderstwo. Serial ukazuje jej walkę o udowodnienie niewinności i odzyskanie wolności, a także analizuje, dlaczego władze i świat tak szybko ją osądziły. Premiera dwóch odcinków 20 sierpnia.
fot. Disney+
  • Tropiciel – surwiwalista przemierza kraj jako łowca nagród, borykając się zarazem z własną rozbitą rodziną. Premiera całego 2. sezonu 20 sierpnia.
nullfot. CBS Broadcasting
  • Eenie Meanie (2025) - To pełen adrenaliny thriller o mistrzyni adrenaliny, która wraca do swojej kryminalnej przeszłości. Premiera 22 sierpnia.

Eenie Meanie

arrow-left
Eenie Meanie
Źródło:
arrow-right

APPLE TV+

Apple TV+ w tym tygodniu ma do zaproponowania jedną nowość. Z nowym sezonem powrócił serial Inwazja.

  • Inwazja - "Inwazja" przedstawia inwazję obcych z różnych perspektyw na całym świecie. W trzecim sezonie te perspektywy po raz pierwszy się łączą, gdy główni bohaterowie zostają zjednoczeni, aby wspólnie wykonać kluczową misję - przeniknąć do macierzystego statku obcych. Najpotężniejsi obcy wreszcie się ujawniają, szybko rozprzestrzeniając swoje śmiercionośne macki po całej planecie. Tylko współpraca bohaterów, wykorzystanie ich doświadczenia i wiedzy może uratować ludzkość. Powstaną nowe relacje, stare zostaną wystawione na próbę, a nawet ulegną rozbiciu, gdy międzynarodowa grupa bohaterów będzie musiała stać się zespołem, zanim będzie za późno. W trzecim sezonie "Inwazji" ponownie występują Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza, Enver Gjokaj; do obsady dołącza Erika Alexander. Premiera pierwszego odcinka 3. sezonu 22 sierpnia.

Inwazja - 3. sezon

arrow-left
Inwazja - 3. sezon
fot. Apple TV+
arrow-right

Warto nadrobić nowe odcinki dobrych seriali:

Prime Video

Na Prime Video pojawiła się w tym tygodniu jedna nowość. Ponadto nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali Tego lata stałam się piękna oraz Odliczanie.

  • Droga do ciebie (2025) - Film śledzi losy Heather, młodej kobiety, która podróżuje po Europie z przyjaciółkami, zanim rozpocznie swoje idealnie zaplanowane życie. Przypadkowe spotkanie z Jackiem prowadzi do niespodziewanego romansu i głębokich emocji. Tajemnice i życiowe wybory testują ich więź, co na zawsze zmienia obrany przez nią kierunek. Na podstawie powieści J.P. Monningera. Premiera 20 sierpnia.
nullfot. Prime Video

SkyShowtime

Na SkyShowtime nie pojawiły się żadne nowości, więc warto nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

HBO Max w tym tygodniu ma się czym pochwalić. Na platformę trafiły wyczekiwane nowości: polski serial Scheda oraz pierwszy odcinek 2. sezonu Peacemakera.

  • Kobiety w żakietach z poduchami - Bogata kobieta wyjeżdża do Ekwadoru, by hodować świnki morskie dla zysku, lecz jej życie szybko się komplikuje. Premiera pierwszego odcinka 18 sierpnia.
  • Peacemaker - Historia samozwańczego superbohatera, który dąży do pokoju za wszelką cenę. Odrzucany przez społeczeństwo, Peacemaker zmaga się z przeszłością i nowym celem, nie tracąc przy tym zapału do walki ze złem w imię pokoju za wszelką cenę. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 22 sierpnia.

Peacemaker: sezon 2

arrow-left
Peacemaker: sezon 2
fot. Erin Sintos/Max
arrow-right

  • Scheda - historia rodziny Mrozów w małym miasteczku Hel, na samym końcu Polski. Punktem wyjścia jest pogrzeb Jana Mroza, nestora lokalnej społeczności, wilka morskiego i emerytowanego żołnierza Marynarki Wojennej, właściciela campingu, baru i rodzinnej posiadłości – w sumie wartych ponad dwadzieścia milionów złotych. Premiera pierwszego odcinka 22 sierpnia.

Scheda

arrow-left
Scheda
fot. Mateusz Grochocki
arrow-right

Ponadto kilka ciekawych tytułów wzbogaciło bibliotekę HBO Max:

  • Piotruś Królik - Zbuntowany królik nieustannie wkrada się do ogrodu warzywnego należącego do rolnika, czym wywołuje wojnę między nimi.
  • Sąsiedzi 2 - Mac i Kelly muszą połączyć siły ze swoim byłym sąsiadem Teddym, by powstrzymać Shelby i dziewczyny z Kappa Nu.
  • Sąsiedzi - Mac i Kelly próbują dogadać się z nowymi sąsiadami. Gdy imprezy zaczynają wymykać się spod kontroli, obie strony rozpoczynają walkę.
  • Hancock - Nadużywający alkoholu, opryskliwy superbohater traci szacunek mieszkańców swojego miasta. Z pomocą spieszy mu wybitny specjalista od kreowania wizerunku.
  • Wciąż tu jestem - Matka musi na nowo zbudować siebie i swoją rodzinę pomimo coraz silniejszego ucisku dyktatury wojskowej.
  • Dziewczyny będą dziewczynami - W szkole z internatem 16-letnia Mira odkrywa pragnienie i romans. Jednak jej seksualne przebudzenie zostaje przerwane przez matkę. Na platformie od 23 sierpnia.
  • Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - Żółwie chcą zdobyć sympatię nowojorczyków i żyć jak zwykli nastolatkowie. Z pomocą April O’Neil stają do walki z tajemniczym syndykatem. Na platformie od 23 sierpnia.

Poza tym warto nadrobić nowe odcinki seriali:

CANAL+

W serwisie Canal+ jest już dostępny 2. sezon serialu The Walking Dead: Daryl Dixon:

  • The Walking Dead: Daryl Dixon - Daryl Dixon ląduje na francuskim wybrzeżu. Kraj jest spustoszony przez zombie. W Paryżu trwają brutalne walki o władzę. Daryl zostaje w nie wplątany. Jednocześnie robi wszystko, aby powrócić do Ameryki. 
fot. AMC

INNE SERWISY VOD:

  • 28 lat później (2025; dostępny w ofercie do kupna w serwisach Prime Video, Rakuten TV) - W nowych okolicznościach kwarantanna jest bezwzględnie egzekwowana. Niektórzy znaleźli sposób na przetrwanie wśród zarażonych. Jedna z takich grup ocalałych znajduje się na niewielkiej wyspie, połączonej z lądem dobrze strzeżonym przejściem. Kiedy jeden z członków grupy opuszcza wyspę i wyrusza w podróż do mrocznego serca krainy, odkrywa tajemnice i straszne rzeczy, które się zdarzyły.
nullfot. DNA Films // Decibel Films // British Film Institute
  • Mission: Impossible - The Final Reckoning (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia w serwisach Prime Video, Rakuten TV) - Agent Ethan Hunt wraz z zespołem IMF wciąż poszukuje Entity – sztucznej inteligencji, która przeniknęła do globalnych sieci wywiadowczych. Na ich drodze stają rządy największych państw oraz tajemnicza postać z przeszłości Ethana, choć pojawiają się także nowi sojusznicy. Hunt musi ścigać się z czasem, by ocalić świat, jaki znamy.
nullfot. Paramount Pictures
  • Elio (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia w serwisach Canal+, Prime Video, Rakuten TV, Play Now) - Film Pixara opowiada o 11-letnim chłopcu, który podróżuje po galaktyce i uznany zostaje przypadkowo za ambasadora Ziemi. 
nullfot. Pixar Animation Studios
