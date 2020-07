Program TV na weekend 17-19.07: Godzilla 2: Król potworów, Kin. Zabójcza broń i inne

W ten weekend warto obejrzeć premiery telewizyjne filmów takich jak Godzilla 2: Król potworów czy Kin. Zabójcza broń. Na uwagę zasługuje serial Wiedeńska krew. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Lucyfer – sez.2, odc. 2

21:10

Metro TV

Lucyfer to ekranizacja serii komiksowej pod tym samym tytułem, publikowanej przez Vertigo. Jej scenarzystą jest Mike Carey, a twórcą tytułowej postaci – Neil Gaiman. Historia rozpoczyna się od tego, jak Lucyfer porzuca władanie piekłem i przenosi się do Los Angeles, by pomóc policji w łapaniu kryminalistów.

SOBOTA:

Genialna przyjaciółka – sez. 2, odc. 1 – 8

20:00

HBO3

Fabuła skupia się na Elenie Greco, starszej kobiecie, która przebywa w domu pełnym książek. Kiedy jej najlepsza przyjaciółka znika bez śladu, Elena postanawia napisać książkę o początkach ich znajomości. Raffaellę Cerullo, którą nazywała Lilą, poznała w roki 1950. Ich wspólna historia, przypadająca na burzliwy czas w niebezpiecznym Neapolu, obejmie 60 kolejnych lat ich życia. Opisując tę przyjaźń, kobieta zgłębia tajemnicę Lili – swojej najlepszej przyjaciółki i z wielu względów największego wroga.

NIEDZIELA:

Wiedeńska krew – sez. 1, odc. 2

21:30

Epic Drama

Na początku XX w. Wiedeń był miastem filozofii, nauki i sztuki, miejscem, gdzie różne kultury i idee ścierały się przy kawiarnianych stolikach i w przerwach operowych spektakli. Max Liebermann to Anglik — młody, niezwykle zdolny uczeń twórcy psychoanalizy, Zygmunta Freuda. Max spotyka Oskara Rheinhardta, inspektora policji, który zmaga się z wyjątkowo skomplikowaną sprawą serii makabrycznych morderstw. Niezwykła spostrzegawczość Maxa i jego głębokie zrozumienie ludzkich zachowań i patologii sprawiają, że inspektor angażuje go do pomocy w rozwiązywaniu najbardziej tajemniczych i niezwykłych zagadek kryminalnych.

