Nowy, chiński zwiastun Supermana. Człowiek ze stali ratuje pieska!

fot. materiały prasowe

Reklama

Premiera Supermana i jednocześnie aktorskiej części nowego uniwersum DCU już niebawem. Wiele wskazuje na to, że czeka nas letni blockbuster z prawdziwego zdarzenia, który ma szansę pobić wyniki finansowe poprzednich produkcji o tym ikonicznym superbohaterze. Jeśli ktoś z Was nie jest nadal przekonany do wybrania się do kina na ten film, być może nowy, chiński zwiastun Was do tego przekona. Jest kilka nowych ujęć i Superman wyjęty wprost z komiksów!

Takiego złoczyńcy z Supermana jeszcze nie widzieliśmy. Przerażająca maska wygląda znajomo

W sieci pojawiła się nowa zapowiedź Supermana od Jamesa Gunna. W większości składa się ona ze znanych już scen i ujęć, ale pojawiło się też kilka nowości, m.in. scena, w której Człowiek ze stali korzysta ze swojego oddechu, aby odsunąć pieska z dala od zagrożenia. Ponadto reżyser na swoim profilu na Instagramie opublikował piękny plakat.

ROZWIŃ ▼

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez James Gunn (@jamesgunn) ROZWIŃ ▼

Superman - opis fabuły

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

Ranking filmów o Supermanie wg Rotten Tomatoes