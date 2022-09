Program TV na weekend 30.09 - 1-2.10: Czarna owca, Portret kobiety w ogniu, Cudowny chłopak

W ten weekend warto obejrzeć premierę telewizyjną filmu Czarna owca. Ponadto na uwagę zasługują Portret kobiety w ogniu, Cudowny chłopak, Życie za życie i Ojciec. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Your Honor - sez. 1, odc. 1 – 5

20:00

CANAL+ Seriale

Michael Destino to szanowany nowoorleański sędzia. Od tragicznej śmierci żony sam wychowuje syna, Adama. W rocznicę śmierci matki chłopak jedzie na miejsce, gdzie zginęła. Ucieka, widząc członków gangu. Przerażony dostaje ataku astmy. W efekcie potrąca jadącego motocyklem Rocca Baxtera, syna mafijnego bossa, Jimmy'ego. Próbuje mu pomóc, ale w końcu odjeżdża, zostawiając martwego chłopaka. Gdy wyznaje ojcu, co się zdarzyło, obaj idą na posterunek, by wyznać prawdę. Wówczas jednak Michael orientuje się, kim była ofiara. Wie, że jeśli prawda wyjdzie na jaw, boss rozkaże zabić Adama. Mówi mu, że muszą zatuszować sprawę. Jedzie na miejsce, by usunąć dowody. Nie wie, że jeden z ludzi Jimmy'ego już znalazł inhalator Adama.

Zobacz także:

Mroczne materie – sez. 1, odc. 5 - 6 – 20:10 (HBO)

Ostatniej nocy... - sez. 2, odc. 8 – 20:40 (CANAL+ Premium)

Minuta ciszy – sez. 1, odc. 4 - 21:00 (CANAL+ Premium)

Gomorra – sez. 1, odc. 10 – 0:25 (TVP Kultura)

SOBOTA:

Proces Christine Keeler - odc. 1

21:30

Epic Drama

Historia 19-letniej Christine Keeler (Sophie Cookson), która znalazła się w samym sercu politycznego skandalu seksualnego, który wstrząsnął brytyjskim rządem w latach 60. XX wieku. Wydarzenia z tym związane nazwano "aferą Profumo".

Zobacz także:

Kung Fu – sez. 2, odc. 3 - 19:15 (HBO3)

Your Honor - sez. 1, odc. 6 – 10 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

NIEDZIELA:

The Walking Dead - sez. 11, odc. 17

3:30 (oniedziałek)

FOX

Oprócz depczącej po piętach uciążliwej obecności szarańczy, jeszcze większa siła atakuje każdego członka poszczególnych społeczności. Po wzniesieniu sztandarów Wspólnoty we Wzgórzu, Alexandrii i Zakątku, nie ma czasu na opracowanie strategii przez tych, którzy są w drodze. Trwa wyścig z czasem, aby utrzymać się przy życiu i wydostać tych, którzy nadal znajdują się we Wspólnocie, zanim Hornsby (Josh Hamilton) będzie mógł dokonać zemsty. We Wspólnocie artykuł Connie (Lauren Ridloff) wywołał większy chaos niż planowano. Po ujawnieniu w nim korupcji gubernatorki Milton (Laila Robbins), nadzieja na stworzenie lepszego, bardziej równoprawnego życia może narazić wszystkich na niebezpieczeństwo. Z ogromnym długiem naszej grupy i brakiem innego realnego miejsca do życia, zwykłe odejście nie wchodzi w rachubę. Jeśli następny ruch się nie powiedzie to nie będą mieć już opcji pozostania.

Zobacz także:

Anna Boleyn – odc. 1 – 20:10 (ale kino+)

Co robimy w ukryciu - sez. 4, odc. 9 - 10 - 22:00 (HBO3)

Ród smoka – sez. 1, odc. 7 - 3:00 (poniedziałek) (HBO)