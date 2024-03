VOD - co obejrzeć w weekend wielkanocny? Nowe filmy i seriale (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max i inne)

Reklama

Co obejrzeć w wielkanocny weekend na VOD? Które nowe filmy i seriale warto zobaczyć? Gdzie w serwisach streamingowych znaleźć Pasję i Znachora? Śpieszymy z odpowiedziami.

Rozpoczynamy weekend wielkanocny. Choć to idealny moment na spędzenie czasu w gronie rodzinnym, platformy VOD zadbały o to, byśmy po odejściu od świątecznych stołów mieli co obejrzeć. Nowych, głośnych filmów i seriali jest co prawda mniej niż w ostatnich tygodniach, ale serwisy streamingowe i tak mają dla nas wiele niespodzianek w postaci klasyków i innych szlagierów, które wcześniej zdążyły już podbić nasze serca. Zwracamy też uwagę na hity nad hitami jeśli chodzi o okres wielkanocny w Polsce - Pasję i Znachora.

VOD - co obejrzeć w weekend wielkanocny (29.03-1.04)? Nowe seriale i filmy [Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, SkyShowtime, Apple TV+ i inne]

NETFLIX

29 marca

Przypomnijmy, że od środy w serwisie dostępny jest Bogdan Boner: Egzorcysta i polska komedia romantyczna, Nic na siłę z Anną Szymańczyk i Mateuszem Janickim ("Szefowa kuchni Oliwia, zwabiona podstępem na wieś, aby ratować gospodarstwo babci, zakochuje się przystojnym rolniku, który skrywa pewien sekret"). W czwartek zadebiutował natomiast szwedzki serial fantasy Ronja, córka zbójnika (6 odcinków; "Urocza, lojalna i nieustraszona córka ściganego herszta zbójników po kryjomu zawiera przyjaźń w pełnym magii, zdradliwym lesie swojego ojca"). W najbliższych dniach na platformie pojawią się też starsze produkcje:

30 marca

31 marca

1 kwietnia

DISNEY+

29 marca

Dziś na platformie zadebiutował także premierowy odcinek 7. sezonu serialu Jednostka 19, jak również 8. odcinek anime Akiry Toriyamy, Sand Land: The Series. W poniedziałek do oferty serwisu wejdzie 1. sezon brytyjskiego reality show Willa Vanderpump. Przypomnijmy, że od środy na Disney+ dostępny jest nagrodzony 4 Oscarami film Biedne istoty.

HBO MAX

29 marca

Dziś na HBO Max pojawiły się także nowe odcinki seriali Na planie i Royal Crackers. Jutro do oferty trafią kolejne odsłony animacji Bohaterska wyprawa dzielnego księcia Ivandoe i stand-up Ramy Youssef: Więcej uczuć. W Wielkanoc na platformie zadebiutują natomiast:

AMAZON PRIME VIDEO

Od 29 marca w ramach abonamentu na Amazon Prime Video dostępne są m.in.:

W tym tygodniu na Amazon Prime Video zadebiutował też zeszłoroczny film Freelance z Johnem Ceną i Alison Brie. "Była operatorka sił specjalnych podejmuje pracę, aby zapewnić bezpieczeństwo dziennikarce przeprowadzającej wywiad z dyktatorem, ale w połowie wywiadu następuje wojskowy zamach stanu i zmuszeni są uciekać do dżungli, gdzie muszą przetrwać".

APPLE TV+

Dziś na Apple TV+ zadebiutowały premierowe 4 odcinki 2. sezonu serialu animowanego Fraglesy powracają!, 2 odcinki serialu dokumentalnego STEVE! (martin): Dokument w 2 częściach, jak również kolejne odsłony produkcji Obława i Wymyślne przypadki Dicka Turpina. Przypominamy, że w tym tygodniu w serwisie swoją premierę miały także nowe odcinki seriali:

SKYSHOWTIME

Od wtorku w ramach abonamentu dostępna jest zeszłoroczna animacja Psi Patrol: Wielki film. Przypominamy także o kolejnych odcinkach seriali Veronika i Mary & George.

PASJA I ZNACHOR NA VOD

W trakcie Wielkanocy od lat ulubionymi filmami Polaków wydają się pozostawać dwa tytuły: Znachor (w wersji z 1981 roku) i Pasja. Możecie je znaleźć w następujących serwisach VOD: