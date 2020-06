7500 - zwiastun filmu Amazona. Joseph Gordon-Levitt w głównej roli

Amazon

7500 będzie nowym filmem platformy Amazon Prime Video. W główną rolę drugiego pilota wcieli się Joseph Gordon-Levitt, który odbywa kurs z Berlina do Paryża. Czekają go do podjęcia trudne decyzje, ponieważ zaraz po starcie uzbrojeni terroryści spróbują przejąć samolot. W jego rękach będzie życie pasażerów, którym grożą zamachowcy.

Za kamerą filmu stanął Patrick Vollrath. Za scenariusz odpowiedzialny jest Senad Halilbasic. W obsadzie są również: Omid Memar, Aylin Tezel, Carlo Kitzlinger, Murathan Muslu i Paul Wollin. Zobaczcie zwiastun:

Premierę filmu zapowiedziano na 19 czerwca na Amazon Prime Video.