Szef HBO o Rodzie smoka i krytyce George'a R. R. Martina. Kontynuacja z Jonem Snowem może nadal powstać?

12 listopada 2024 roku odbyło się spotkanie prasowe, podczas którego obecny był Casey Bloys, szef HBO. W trakcie spotkania opowiedziano m.in. o planach, które HBO i Max mają na następny rok. Istotnym tematem była też Gra o tron. W tym roku premierę miał 2. sezon prequela, Rodu smoka. Nie spodobał się on w pełni autorowi książek, czyli George'owi R. R. Martinowi. Pisarz na swoim blogu zamieścił długi wpis, którym wyjaśnił dokładnie na czym polegał jego problem z 2. sezonem hitu Max. Niedługo po jego opublikowaniu, wpis został usunięty.

Casey Bloys, szef HBO, odniósł się do tego:

Wszyscy kochamy George'a. On i Gra o tron odmienili oblicze HBO, więc chcę, żeby był szczęśliwy. Jest dla mnie i dla nas wszystkich bardzo ważny, ale kiedy tworzy się seriale, to trzeba coś pogodzić, a to nie jest proste. To jak z małżeństwem, a te bywają trudne. Czasem jest pod górkę, ale to normalne. Czy wolałbym, żeby każdy się ze sobą po prostu dogadywał? Oczywiście, że tak, ale to proces kreatywny i zawsze pojawią się jakieś przeszkody.

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się też informacje o mającym powstać filmie kinowym ze świata Gry o tron. Bloys potwierdził te doniesienia:

Pracują nad pomysłem. Zobaczymy, czy jest dobry. Razem z nimi siądziemy i przeczytamy scenariusze. To może być fajne i ciekawe. O to chodzi w całym procesie - trzeba patrzeć, czy ta historia się nadaje do kina jako wielki spektakl.

Kontynuacja historii Jona Snowa powstanie?

Długo po premierze nieudanego finałowego sezonu Gry o tron pojawiły się informacje, że HBO pracuje nad kontynuacją, która miałaby się skupić na losach Jona Snowa. Kit Harington potwierdził jednak w tym roku, że prace zostały wstrzymane, a pomysł póki co wylądował na półce. Casey Bloys wskazuje jednak, że to może nie być koniec ich prób.

Może spróbujemy raz jeszcze - powiedział podczas spotkania prasowego.

Na ten moment jedyne produkcje ze świata Gry o tron, które są w aktywnej produkcji, to A Knight Of The Seven Kingdoms oraz 3. sezon Rodu smoka.

