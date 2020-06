Dead Island 2 - gra wyciekła do sieci. Zobacz screeny i wideo z rozgrywki

THQ Nordic

Dead Island 2 to jedna z tych gier, które wyraźnie nie mają szczęścia. Zapowiedziano ją w 2014 roku i od tego czasu projekt kilkukrotnie zmieniał deweloperów (pracowali nad nim Yager, Sumo Digital i Dambuster Studios), a przy tym kilkukrotnie pojawiały się doniesienia o jego anulowaniu i późniejszym powrocie do życia. Po 6 latach nadal tak naprawdę nie wiemy nic na jego temat. Jeśli jednak jeszcze nie zapomnieliście o tym tytule, to być może zainteresują Was materiał z jego wczesnej wersji.

Do sieci trafiło kilka nagrań oraz screenów z rozgrywki. Te mają pochodzić z wersji z 2015 roku, a więc stosunkowo wczesnej, gdy za grę odpowiadali twórcy ze studia Yager. Widać, że całość jest tu wyraźnie niedokończona, ale podstawy rozgrywki wydają się satysfakcjonujące. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli Dead Island 2 kiedyś rzeczywiście trafi na rynek, to raczej nie będzie mieć zbyt wiele wspólnego z tym, co przedstawiono na poniższych materiałach wideo.