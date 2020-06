Asteriks. Złoty menhir: jesienią ukaże się odnaleziona historia Uderzo i Goscinny'ego

Źródło: mat. prasowe

Złoty menhir został wydany po raz pierwszy w formie książki z płytą w 1967 roku. Ta wyjątkowa historia stała się prawie niemożliwa do odnalezienia i nigdy nie została opublikowana w postaci albumu. Historia ta, napisana z właściwą dla René Goscinny’ego błyskotliwością, przeznaczona do nagrania audio, a graficznie genialnie zilustrowana przez Alberta Uderzo w towarzyszącej płycie książce, to klejnocik, który warto odkryć na nowo.

Asteriks. Złoty menhir ukaże się nakładem Egmontu 12 listopada 2020 r. Ilustrowana historia będzie liczyła 48 stron. Oto jej okładka i opis:

We wsi panuje podniecenie: Kakofoniks postanowił wziąć udział w słynnym konkursie pieśni galijskich bardów, w którym nagrodą jest Złoty Menhir. Asteriks i Obeliks będą towarzyszyć bardowi, aby chronić go przed Rzymianami, którzy mają go śledzić - nie wolno im spuszczać Kakofoniksa z oka, choćby nawet miało to dla nich oznaczać utratę słuchu! Nowy album będzie zawierał odświeżone ilustracje w nowym układzie, co pozwoli nam lepiej zagłębić się w teksty i rysunki tych dwóch geniuszy dziewiątej sztuki. Przy tej okazji, chcąc towarzyszyć niepodważalnemu i genialnemu scenariuszowi swojego przyjaciela René Goscinny’ego, Albert Uderzo był jeszcze w stanie nadzorować pod koniec 2019 roku prace konserwatorskie przeprowadzane przez jego najwierniejszych współpracowników przy jego absolutnie wysublimowanych ilustracjach. Wielka sztuka! Wychodząc od ilustracji zeskanowanych z książeczki z 1967 roku, historycy musieli odwołać się do wszystkich swoich druidzkich umiejętności, aby odtworzyć rysunki zgodnie z wolą Alberta Uderzo. Najtrudniejszym zadaniem było usunięcie struktury nadruku przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowej sztuki używania tuszu przez Alberta Uderzo. Odświeżając i kalibrując kolory wierne oryginalnemu stylowi vintage, zafundowali Złotemu Menhirowi zabieg odmładzający, który pozwoli mu podbić serca starych fanów i pozyskać nowe pokolenia czytelników.