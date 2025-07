Obcy: Ziemia wprowadzi syntetyczne hybrydy. Tak się prezentują na nowym zdjęciu

FX

Reklama

Tego lata na polskim Disney+ ukaże się nowy rozdział z popularnego uniwersum Obcego. Będzie to pierwsza produkcja skierowana na mniejszy ekran, która ma dziać się na dwa lata po oryginalnym filmie i wprowadzić kilka nowości. Jedna z nich znalazła się na nowym zdjęciu z serialu.

Adaptacja legendarnej książki science fiction już ma teaser! Fani cyberpunka będą zachwyceni

Oto nowe zdjęcie z serialu Obcy: Ziemia. Widzimy na nim grupę postaci należących do oddziału postaci granej przez Sydney Chandler. Wendy, bo tak się ona nazywa, jest humanoidalnym robotem z ludzką świadomością. To nowy typ "człowieka", którego przedtem w uniwersum Obcego nie widzieliśmy. Do tej pory w filmach pojawiały się androidy, które przypominały ludzi i zachowywały jak oni, ale były zaprogramowane odgórnie przez korporacje. Ta syntetyczna hybryda to pierwsza nowość, którą wprowadzi serial FX. Wygląda na to, że w przeciwieństwie do znanych androidów, będą to po prostu ludzie zamknięci w nowych, ulepszonych ciałach.

Drugą nowością będzie "pięć różnych form życia z najciemniejszych zakątków galaktyki. Potworów nastawionych na polowanie."

fot. FX

Obcy: Ziemia - teaser #3 Zobacz więcej Reklama

Obcy: Ziemia – fabuła i obsada

Gdy tajemniczy statek rozbija się na Ziemi, młoda kobieta i oddział żołnierzy wyruszają na miejsce, by przeszukać wrak i odnaleźć rozbitków. Wkrótce odkrywają przerażające stworzenia, o których istnieniu nikt nie miał pojęcia. Decyzja, którą podejmą, może zmienić losy planety.

W głównej roli zobaczymy Sydney Chandler. Towarzyszą jej m.in. Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille oraz Moe Bar-El.

Światowa premiera odbędzie się 12 sierpnia. W Polsce serial Obcy: Ziemia będzie dostępny na platformie Disney+.

Najlepsze postaci z serii Obcy [RANKING]