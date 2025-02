Powrót do MCU po 17 latach. Reżyser potwierdza aktorkę z The Incredible Hulk w Kapitanie Ameryce 4

Materiały prasowe

Reżyser filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, Julius Onah potwierdził, że do MCU powróci Liv Tyler. Aktorka wcieliła się w postać Betty Ross w filmie Niesamowity Hulk z 2008 roku, a więc powróci do swojej roli po 17 latach nieobecności w uniwersum. Na ten temat już wcześniej krążyło dość sporo plotek, ale dopiero teraz zostało to oficjalnie potwierdzone.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – wypowiedź reżysera

Powrót Liv był czymś oczywistym. Ona po prostu ma w sobie prawdziwe człowieczeństwo. [...] Relacja, jaką nawiązuje z Thaddeusem Rossem w tym filmie, stanowi naprawdę dużą część jego podróży, podczas której próbuje zespolić swoje dziedzictwo i na nowo zdefiniować, kim był jako człowiek i jako lider.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – fabuła, obsada, data premiery

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć powód globalnego spisku, zanim cały świat zacznie widzieć na czerwono...

W główną rolę wcieli się Anthony Mackie. Zobaczymy też Harrisona Forda, którego jest to debiut w MCU – wcieli się on w prezydenta Thaddeusa Rossa. Powrócą też aktorzy z Niesamowitego Hulka – Liv Tyler jako Betty Ross oraz Tim Blake Nelson w roli Leadera – głównego złoczyńcy. W obsadzie znaleźli się też Shira Haas, Zosha Roquemore, Rosa Salazar oraz Giancarlo Esposito.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat zadebiutuje w polskich kinach już 14 lutego.