Batgirl - premiera nie odbędzie się w 2022 roku. Opóźnienie?

Jak donosi The Direct, brytyjscy dziennikarze dostali od Warner Bros. informację prasową o repertuarze studia na przyszłość. Przy Batgirl wyraźnie zostało zaznaczone, że film trafi do kin w 2023 roku. To jest o tyle ciekawe, że pierwotnie ogłoszono go jako produkcję oryginalną platformy HBO Max. Jednakże już krążyły plotki o tym, że Warner Bros. chcą zmienić formę dystrybucji, więc to wydaje się potwierdzeniem tamtych doniesień.

Formalnie Batgirl nie została opóźniona, bo nigdy oficjalnie nie ogłoszono daty premiery na 2022 rok. Ta pojawiała się w doniesieniach medialnych. Jednakże powodem późniejszej premiery jest na pewno film The Flash, ponieważ w nim po raz pierwszy Michael Keaton powraca do roli Batmana, którą następnie gra w Batgirl. Z uwagi na powiązania fabularne ten film więc musi wyjść po Flashu.

Adil El Arbi i Billal Fallah stoją a kamerą. Leslie Grace wciela się w Batgirl, która naprawdę nazywa się Barbara Gordon.

Przypomnijmy, że w 2022 roku mamy jeszcze dwa filmy oparte na komiksach DC i oba trafią do kin. Są to Black Adam i Shazam! 2.