Finał Ms. Marvel zmienił losy MCU. Fani czekali latami - Kamala Khan pierwszym [SPOILER]

1. sezon Ms. Marvel dobiegł końca, ale ostatnie minuty finału ujawniły szokującą informację, która może zmienić przyszłość MCU. W serialu geneza Kamali Khan jest inna niż w komiksach, co podzieliło wielu widzów. Twórcy nie chcieli wprowadzić rasy Inhumans, więc bohaterka przez większość czasu była nazywana dżinem. Jednak okazuje się, że to nie wszystko. Przyjaciel głównej bohaterki w ostatnim odcinku powiedział, że coś jest nie tak z jej DNA - jest zmutowane. Następnie w tle można było usłyszeć motyw muzyczny z X-Men '97 (kontynuacja kultowego serialu animowanego X-Men). Co ciekawe taki sam zabieg został wykorzystany w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu, gdy po raz pierwszy na ekranie pojawił się Charles Xavier. To oznacza, że Kamala Khan jest pierwszym mutantem w MCU. Potwierdzono to w wywiadach opublikowanych przez Marvela i portalach. Sama producentka stwierdziła, że muzyka z serialu animowanego otwarcie mówi co i jak.

Kamala Khan pierwszym mutantem w MCU

Tylko Iman Vellani dostała szkic ostatniego odcinka, więc nie tylko widzowie byli zaskoczeni tą informacją. Gdy tylko dowiedziała się o zmutowanym DNA, napisała do Kevina Feige'a e-maila dużymi literami, pytając go czy to tak na serio. Nie było tego nawet w scenariuszu. To największy sekret MCU od dawna. Aktorka była tak podekscytowana, że scenę musiano powtarzać kilkukrotnie. Wielu fanów czekało na wprowadzenie X-Menów do Kinowego Uniwersum Marvela od lat, więc to prawdziwe wydarzenie.

Na Marvel.com opublikowano także wywiad ze scenarzystką i producentka wykonawczą Bishą K. Alim, która nie kryje podekscytowania, że jako pierwsza mogła wprowadzić motyw mutantów do MCU.

- Ten motyw nie był brany pod uwagę od początku prac nad serialem. Z Marvelem jest tak, że to zawsze jest płynne. Staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie: "czy jeśli inni członkowie rodziny Kamali założą bransoletkę, to też będą mieć moce?". Odpowiedzią zawsze było "nie" z perspektywy postaci.

Tłumaczy, że to jednak miało mieć związek z logiką całego MCU. dlatego, gdy wyszło na jaw wprowadzenie mutantów, producentka była podekscytowana jako fanka.

- Byłam podekscytowana jako widz. Fangirl ukryta w Bishy krzyczała: "nie mogę w to uwierzyć!". Fakt, że to Kamala jest tą postacią... Ona spełniła swoje najbardziej szalone marzenie uzyskując moce, a potem dodaliśmy jej kolejną rzecz do tego marzenia. To niesamowite. Jestem przeszczęśliwa.

Ms. Marvel - 6. odcinek

Fani Marvela czekali na X-Menów w MCU

Matt Lintz, który Ms. Marvel wciela się w Bruno, najlepszego przyjaciela Kamali, skomentował sytuację:

Tak wiele osób czekało na to, ekscytowało się tym pomysłem. To nawet genialne dla mnie i Iman jako widzów, ponieważ nie wiedzieliśmy, że to się wydarzy. Fani, w tym ja, nie mogą się doczekać, by to zobaczyć.

Ms. Marvel - scena po napisach

Zapowiada ona film The Marvels, w którym Ms. Marvel pojawi się obok Kapitan Marvel i Moniki Rambeau. Widzimy tutaj, że w wyniku tajemniczego zdarzenia Kamala została gdzieś przeniesiona, a na jej miejscu pojawiła się jej idolka, Kapitan Marvel. Ali potwierdza, że tak to właśnie przebiega, a nie - jak niektórzy spekulowali - że Kamala zmienia się w Carol Danvers.

Co więcej, odpowiedzi na pytania związane z tym, co wydarzyło się w tej scenie i jak Kapitan Marvel jest związana z Ms. Marvel mają paść w filmie. Tak twierdzi scenarzystka serialu. Specjalnie zbudowali tę zagadkę w taki właśnie sposób.

Ms. Marvel - scena po napisach z Kapitan Marvel

