Opowieści Wojowniczych Żółwi Ninja. Serial nareszcie dostępny w Polsce online. Gdzie go szukać?

Serial Opowieści Wojowniczych Żółwi Ninja miał swoją premierę w połowie zeszłego roku na kanałach telewizyjnych Nickelodeon Polska i Nicktoons. Były to jednak jedyne miejsca gdzie można było go oglądać. Dopiero teraz, ze sporym opóźnieniem, trafił on też na streaming. Produkcja zachowała ten sam styl animacji co w pełnometrażowym filmie. Twórcą udało się namówić do powrotu prawie całą oryginalną obsadę głosową. Zabrało jedynie Jackie Chana. Postanowiono nie szukać innego głosu dla tej postaci i postawili na dość niecodzienne rozwiązanie. Splinter w tym serialu przestał mówić ludzkim głosem i posługuje się tylko dialektem zwierzęcym, a żółwie tłumaczą nam co ich mistrz powiedział.

Opowieści Wojowniczych Żółwi Ninja online

Cały pierwszy sezon serialu liczący 12 odcinków będzie dostępny w Polsce na platformie SkyShowtime. Obecnie można na niej oglądać pierwsze 6 odcinków, a kolejne będą miały swoją premierę w każdy poniedziałek miesiąca. Produkcja jest dostępna zarówno w oryginalnym dubbingu jak i polskim. Każdy z odcinków trwa około 21 minut.

Opowieści Wojowniczych Żółwi Ninja - fabuła

Akcja serialu rozpoczyna się dokładnie w momencie w którym zakończyła się film Wojownicze żółwie ninja Zmutowany chaos. Mieszkańcy Nowego Yorku wiedzą już o istnieniu mutantów w swoim mieście. Znają też ich bohaterskie czyny. Co nie zmienia jednak postanowienia Żółwi, że będą one stały na straży bezpieczeństwa mieszkańców. A że zagrożeń nie brakuje to nasi bohaterowie przeżywają sporo nowych przygód.