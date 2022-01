Batman - czy premiera zostanie opóźniona? W sieci spekulacje, szef WarnerMedia komentuje

fot. materiały prasowe

Na obecną chwilę Batman ma premierę 4 marca 2022 roku w USA oraz również w Polsce. Czy wariant omikron koronawirusa wpłynie na premierę? Obecnie sytuacja w USA (a także w wielu krajach świata) z uwagi na rosnącą falę zakażeń nie wygląda zbyt optymistycznie. O te spekulacje na temat daty premiery został zapytany Jason Kilar, prezes WarnerMedia, do którego należy studio Warner Bros.

Jason Kilar o premierze Batmana

- Analizujemy wszystko, co się dzieje z omikronem. Na obecną chwilę jesteśmy pewni daty premiery. Będziemy jednak przyglądać się sytuacji z dnia na dzień.

Na obecną chwilę więc nie ma planów potencjalnego opóźnienia premiery przez koronawirusa. Jednak ta sytuacja nadal jest nieprzewidywalna, więc analiza rozwoju zakażeń omikronem w USA może mieć kluczowe znaczenie w nadchodzących tygodniach.

Przypomnijmy, że Batman został opóźniony dwukrotnie. Najpierw premierę ustalono na 25 czerwca 2021 roku, by przesunąć ją na 1 października 2021 roku. Następne opóźniono ją na marzec 2022 roku.

Batman - kiedy premiera w VOD?

Według oficjalnych informacji film ma 45-dniowe okno wyłączności w kinach. Oznacza to, że po tym okresie trafi do PVOD (płacimy za dostęp do filmu na 48 godzin).

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.