Potężny superbohater Marvela w niebezpieczeństwie. Zapowiedź komiksu, który może być jego końcem

Fot. Marvel Comics

Reklama

W uniwersum Marvela pojawił się nowy groźny wróg, który będzie w stanie zniszczyć to, „czym jest i będzie Silver Surfer”. Norrin Radd stanie przed trudnym wyborem, który może okazać się albo jego zbawieniem, albo końcem. „Zagrożenie nadchodzi z obu stron. Jedno niesamowicie niebezpieczne pochodzi z planety Ziemia, a drugie, konfundujące i niepodobne do niczego, co pojawiło się wcześniej, wyłania się z kosmosu” zapowiedział Greg Pak, scenarzysta nadchodzącego komiksu Death of the Silver Surfer.

Death of the Silver Surfer #1: zapowiedź komiksu

Marvel pokazał zapowiedź pierwszego numeru Death of the Silver Surfer. Plansze możecie zobaczyć poniżej. Widać na nich Norrina Radda wpatrującego się w pustkę kosmosu. Nowe zagrożenie przyciąga jednak uwagę superbohatera z powrotem na Ziemię. Okazuje się, że planeta jest w stanie wojny. Na polu bitwy spotyka się ze swoimi sojusznikami.

Death of the Silver Surfer #1 Zobacz więcej Reklama

Komiks Death of the Silver Surfer ma zadebiutować 11 czerwca 2025 roku w USA. Scenarzystą jest wspomniany Greg Pak. Za stronę graficzną odpowiada Sumit Kumar.