Kluczowa relacja w Avatar: Ogień i popiół będzie pogłębiona! Nowe zdjęcie z filmu

materiały prasowe

Reklama

Empire Online opublikowało nowe zdjęcie z nadchodzącego filmu Avatar: Ogień i popiół wraz z kilkoma ciekawymi wypowiedziami Stephena Langa odnośnie relacji jego postaci, która odegrała ważną rolę w drugiej części serii.

Avatar: Ogień i popiół - nowe zdjęcie

fot. Empire Online

Na fotografii pojawili się Spider i jego ojciec, Miles Quaritch, a ich relacja w najnowszej części serii ma zostać jeszcze bardziej pogłębiona. Do nieoczekiwanego rodzinnego spotkania doszło w drugiej części, jednak nie wszystko poszło po myśli postaci, które finalnie musiały zmierzyć się z tragicznym wydarzeniem. Według Stephena Langa, wcielającego się w tego drugiego, mają 0ni ponownie się połączyć z konieczności, a ich relacja zdecydowanie nie jest oparta na wzajemnym zrozumieniu. Dodał, że "gdy wrogowie współpracują, można mieć pewność, że zdrada czai się tuż za rogiem, co może dać do myślenia odnośnie rozwiązań fabularnych, które się pojawią.

Biorąc pod uwagę, jak bezwzględny był Quaritch od początku sagi Avatara, jego nieoczekiwane ojcostwo nadaje tej postaci zupełnie nowy wymiar, do czego również odniósł się Lang.

Spider wprowadza Quaritcha w zakłopotanie. A Quaritch pragnie jasności. Jest coś w Spiderze, co Quaritch naprawdę kocha, choć to słowo zupełnie do niego nie pasuje. Myślę, że pojawi się ogromny szacunek i podziw, ale także wrogość i manipulacja. Ta relacja się pogłębi - w dobry lub zły sposób. Bój się. Bój się bardzo.

Avatar 3 - jak na Sullych wpłynie tragiczny finał poprzedniej części? Nikt nie będzie już taki sam

Premiera kinowa Avatar: Ogień i popiół odbędzie się 19 grudnia. Poprzednie dwie części serii aktualnie są dostępne na Disney+.