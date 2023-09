Beast to mroczne RPG z akcją w Karpatach. Oto zwiastun gry polskiego studia

fot. False Prophet

Reklama

Polskie studio False Prophet podczas Fear Fest 2023 ujawniło projekt, nad którym pracuje. To Beast, taktyczne RPG w mrocznych klimatach, które zaoferuje brutalną walkę oraz wiele wyborów moralnych mających wpływ na przebieg rozgrywki. Będziemy mogli zdecydować między innymi o wykorzystaniu lub powstrzymaniu tytułowej bestii - wewnętrznego demona skrywanego przez głównego bohatera.

W trakcie trwającej około 40 godzin kampanii wyruszymy w podróż przez ogarnięte zarazą Karpaty, zdobędziemy nowych sojuszników i wyposażenie, a także staniemy do walki z wieloma niebezpiecznymi wrogami.

Beast - zwiastun gry

Tworzenie BEAST było dla nas przełomowym doświadczeniem – mówi Piotr Pacynko, założyciel False Prophet. – Wykorzystując innowacyjną mechanikę rozgrywki i fabułę, która jest równie bogata, co dojrzała, przesuwamy granice taktycznych gier RPG. Nasz zespół składający się z ponad 30 oddanych profesjonalistów pieczołowicie stworzył to klimatyczne doświadczenie. Nie możemy się doczekać, aż gracze wkroczą do tego złożonego i moralnie niejednoznacznego świata.

Beast ma zadebiutować w 2024 roku. Gra zmierza na PC i ma zaoferować wsparcie dla Steam Decka. Jak na razie nie wiadomo nic na temat planów wydania gry na konsolach.

Beast