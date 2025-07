Ostatni moment na zakup gry z Johnem Wickiem. Wkrótce zniknie ze sklepów

fot. materiały prasowe

W październiku 2019 roku na PC zadebiutowała gra John Wick Hex. Później trafiła także na konsole PlayStation 4 (w maju 2020 roku) oraz Xbox One i Nintendo Switch (w grudniu 2020 roku). Teraz, po ponad pięciu latach od premiery, poinformowano, że 17 lipca zniknie ona z oferty cyfrowych sklepów. Nie podano przyczyny tej decyzji, choć można przypuszczać, że ma to związek z wygaśnięciem praw do marki. Warto podkreślić, że gra nie zniknie z bibliotek graczy – jeśli zakupicie ją przed 17 lipca, nadal będziecie mogli w nią grać.

Po 17 lipca 2025 roku dotychczasowi właściciele gry John Wick Hex nadal będą mogli uzyskiwać do niej dostęp za pośrednictwem swoich cyfrowych bibliotek (PC/konsola) i/lub fizycznych kopii (konsola). Jednak zakup gry nie będzie już możliwy – niezależnie od platformy czy sklepu - napisano we wpisie opublikowanym na platformie Steam.

John Wick Hex to taktyczna gra strategiczna, w której gracze wcielają się w tytułowego bohatera i podejmują się różnych misji. Zabawa wymaga planowania działań i szybkiego podejmowania decyzji.