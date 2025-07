DCU już szykuje Batmana i Wonder Woman? Warner Bros. "przechodzi do ataku"

fot. DC Comics

Nowy Superman może poszczycić się już rekordem jeśli chodzi o zarobki z pierwszego weekendu z udziałem tego ikonicznego herosa. Wyniki z pierwszego weekendu są bardzo dobre i mówi się nawet o zadowoleniu ze strony producentów i Warner Bros. Discovery. James Gunn też wielokrotnie podkreślał, że nikt nie spodziewa się produkcji, która osiągnie miliard dolarów. Wyjście na zero (350 mln dolarów to rzekomy łączny koszt produkcji i promocji nowego filmu) byłoby w pełni satysfakcjonujące dla rodzącego się DCU.

A co to na David Zaslav, CEO Warner Bros. Discovery? W rozmowie z New York Times przyznał, że ostatni weekend była dla niego "świetną zabawą", a wytwórnia przygotowuje się "do ataku".

DC było niewykorzystanym potencjałem do tej pory. Teraz mamy Jamesa Gunna i Petera Safrana, którzy mają dziesięcioletni plan. Supergirl została już nakręcona, a oni zaczynają pracować nad Batmanem i Wonder Woman. Pokładam wielką i szczerą wiarę w kino. To najczystsza i najskuteczniejsza forma opowiadania historii.

New York Times dodaje, że głównym celem Warner Bros. Discovery nie był ogromny sukces komercyjny, ale przekonanie publiczności do nowego uniwersum, które będzie oferować wysoką jakość i konkretny plan. Póki co wszystko wskazuje na to, że im się udało.

